Bernat Riera sobre la virgen demasiado sevillana de Palma: «La imagen no sale sin la aprobación de Patrimonio»

A pocas horas del comienzo de la procesión del Crist de la Sang en Palma, la tensión entre tradición, estética y normativa cofrade alcanzó su punto álgido. La Asociación de Cofradías de Palma decidió impedir que la Cofradía de Santo Tomás de Aquino participara con su renovado paso de La Piedad durante el Jueves Santo. Según el presidente de la Asociación, Bernat Riera, «no se ha presentado la documentación exigida para cualquier cambio o modificación de las imágenes», por lo que, legalmente, la procesión con ese paso no puede autorizarse.

Riera apuntó ante los medios que la prohibición se limita al nuevo paso y que la cofradía aún puede participar en la estación de penitencia. «Para que la imagen pueda salir, primero se debe contar con la aprobación del Secretariado de Patrimonio, que en esta ocasión ha denegado la solicitud», explicó. Además, hizo hincapié en que el conflicto no tiene que ver con el escultor ni con el estilo artístico: «No se trata de quién es el escultor ni del estilo, sino de que la obra cumpla con las directrices del Obispado de Mallorca». La Asociación también criticó que, en lugar de restaurar la imagen original, la cofradía encargara una nueva talla, lo que ha generado la controversia actual.

Tras esta decisión, la Cofradía de Penitentes de Santo Tomás de Aquino ha optado por renunciar a desfilar con el paso durante la procesión. Según explicó su vicepresidente, Josué Pascual, los miembros y costaleros participarán portando únicamente su estandarte, dejando la imagen de La Piedad resguardada en el convento de Santa Clara. «Nosotros queremos nuestra imagen de 75 años, pero después de estar guardada en el convento, con la humedad, ya no se podía restaurar. No queríamos salir y arriesgarnos a que el paso se rompiera en mitad de la procesión», afirmó el hermano Pascual.

La Cofradía de Santo Tomás de Aquino explicó que hace cerca de diez años se realizó una restauración de La Piedad con un coste superior a 15.000 euros, aunque actualmente la imagen ya no admite nuevas intervenciones. Debido a esta situación, decidieron encargar una nueva talla al escultor sevillano José Valenciano. «Nos solicitaron fotografías del paso, enviamos bocetos y remitimos incluso una carta, pero no obtuvimos respuesta. Por eso consideramos que podíamos continuar con el proyecto», señaló Pascual.

El conflicto surgió hace apenas unos días, cuando el paso llegó a Palma y la cofradía fue notificada de que no contaba con los permisos necesarios para procesionar. Pascual expresó su frustración: «Nos avisaron de que podríamos recibir sanciones y nos recomendaron no salir. No se puede jugar así con la ilusión de la cofradía. ¿Cómo explico a un niño que debe ir a misa si después la Iglesia nos impide participar?».

En cuanto a las diferencias entre el paso antiguo y el nuevo paso, la cofradía aclaró que ambas tallas representan a La Piedad, aunque el nuevo, también elaborado en madera, está construido en candelería: únicamente la cabeza y los brazos están tallados completamente, mientras que el resto del cuerpo se viste con ropa. «Cuando la figura está vestida, no se perciben cambios significativos», agregó Pascual.

Mientras el Obispado de Mallorca estudia el expediente abierto, la polémica mantiene en suspenso a los fieles de Palma, quienes esperan con incertidumbre si la cofradía podrá desfilar con el paso o limitará su participación a portar el estandarte, en una Semana Santa 2026 marcada por el choque entre normativa, tradición y devoción.