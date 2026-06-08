Baleares amplía a primaria el servicio de psicólogos para los alumnos de los colegios públicos

Un total de 11 psicólogos generales sanitarios atenderán también a los alumnos de educación primaria de Baleares a partir del próximo curso, fecha en la que se ampliará este servicio en la comunidad.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, han asistido este lunes a la última reunión del curso 2025-2026, unos encuentros que se celebran mensualmente con los psicólogos que trabajan en el ámbito educativo.

Vera ha explicado que esta ampliación se materializará con la creación de un equipo específico que dará cobertura a los más de 300 centros sostenidos con fondos públicos donde se imparten enseñanzas de primaria. El servicio funcionará a demanda de los centros y permitirá intervenir de manera ágil ante las necesidades concretas de los alumnos.

El equipo estará integrado por 11 profesionales, de los cuales seis estarán en Mallorca, dos en Menorca y tres en las Pitiusas. Sus funciones se centrarán en la prevención y en el apoyo a los centros educativos, así como en un asesoramiento especializado. También podrán intervenir de manera individual en los casos que, por su complejidad o especificidad, no puedan ser atendidos por otros servicios. Estos casos serán previamente valorados y derivados a través del Institut per a la Convivència Escolar (Convivèxit).

El Govern ha remarcado que este paso consolida una iniciativa pionera, después de la puesta en marcha de este servicio en los centros de secundaria durante el curso 2024-2025. La incorporación de los psicólogos a los centros educativos ha supuesto «un avance significativo en la detección precoz de dificultades emocionales, facilitando actuaciones preventivas antes de que estas se conviertan en problemas más graves, así como una respuesta más inmediata a situaciones de vulnerabilidad».

Vera ha destacado que la llegada de esta figura a los centros educativos ha sido un paso clave para reforzar la salud emocional de los niños. Actualmente, el servicio de psicólogos generales sanitarios cuenta con 79 profesionales que dan apoyo tanto a centros públicos como a concertados.

Según la memoria de la figura de psicólogo general sanitario en el ámbito educativo durante el curso 2024-2025, se llevaron a cabo 5.851 intervenciones individuales, de las cuales 3.519 se realizaron con alumnado y 814, con familias. La edad media de las personas atendidas fue de 14 años, con una mayor concentración de casos en segundo de ESO.

Los resultados del servicio son positivos, ya que cerca del 76% de los casos experimentaron una evolución favorable tras la intervención, y las familias valoraron la atención recibida con una puntuación media de 4,2 sobre 5. Las principales demandas estuvieron relacionadas con la ansiedad, las dificultades familiares y los problemas de relación.