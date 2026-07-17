Un arquitecto de élite proyecta dos promociones en Palma de 167 pisos de alquiler limitado: la mitad será para jóvenes

Un arquitecto de élite, como es el caso del navarro Patxi Mangado, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, es el autor del proyecto de dos promociones públicas del Ayuntamiento de Palma para un total de 167 pisos de alquiler limitado, la mitad de los cuales serán para jóvenes menores de 35 años.

El alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, ha presidido el acto de colocación de la primera piedra de la promoción de 80 pisos de alquiler a precio limitado en Son Ferragut, en el marco del Plan Municipal de Vivienda, que incluye también, en su primera fase, la construcción de otras 87 viviendas asequibles en Camp Redó.

En la convocatoria han participado también el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo; el arquitecto Patxi Mangado, autor del Palacio de Congresos de Palma, entre otras obras destacadas de su prolífica carrera, así como el consejero delegado de Locare, empresa adjudicataria, Eduardo Agustín Cordero, y otros representantes de la entidad.

Las dos promociones, con un total de 167 viviendas repartidas entre Son Ferragut (80) y Camp Redó (87), estarán destinadas íntegramente al alquiler a precio limitado, con rentas reguladas de acuerdo a la normativa del Govern de les Illes Balears, y contarán con viviendas de entre uno y tres dormitorios.

Además, incorporan un marcado componente social, ya que se reservarán un mínimo del 50% de las viviendas para jóvenes de hasta 35 años, un 30% para personas mayores de 65 años y un 20% para familias monoparentales.

«De este modo, se contribuye a facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos que encuentran mayores dificultades, ampliando y reforzando el carácter social de estas promociones», ha destacado Martínez.

Con el objetivo de reforzar las garantías hacia los inquilinos, el Ayuntamiento firmó también una adenda con la empresa adjudicataria que establecía, entre otras medidas, que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) será asumido íntegramente por la entidad y no podrá repercutirse a los arrendatarios, pese a que la normativa lo permita.

Además, todos los gastos de mantenimiento y servicios comunes estarán sujetos a una limitación de precio y deberán quedar perfectamente definidos desde el momento de la firma de cada contrato.

«Hablamos de un proyecto que demuestra el valor de la colaboración público-privada cuando existe un objetivo compartido: ofrecer más vivienda asequible a los ciudadanos y con las mejores garantías», ha continuado el alcalde.

Para finalizar, ha recordado que estas dos promociones constituyen la primera fase del Plan Municipal de Vivienda, que tendrá continuidad con una segunda destinada a impulsar otras 807 viviendas de alquiler a precio limitado en siete solares municipales. Estas promociones irán acompañadas, además, de nuevos equipamientos que contribuirán a dotar de los servicios necesarios, muchos de ellos reivindicaciones vecinales, a los barrios donde se ubican.

Por su parte, el arquitecto Patxi Mangado ha destacado el «especial valor simbólico» del acto, pues «explica que existe un compromiso y que se le da la importancia institucional» que merece la construcción de vivienda protegida y asequible.