Arde un coche en la autopista de Inca, a la altura del centro comercial Alcampo, en pleno Viernes Santo

Un vehículo ha quedado completamente calcinado en la mañana de este Viernes Santo tras declararse un incendio cuando circulaba por la autopista Ma-13, conocida popularmente como la autopista de Inca, en dirección a la capital des Raiguer, a la altura del término municipal de Marratxí (centro comercial Alcampo). A pesar de la aparatosidad del suceso, todos los ocupantes lograron abandonar el turismo por sus propios medios antes de que las llamas lo envolvieran por completo.

El incidente se ha producido en torno a las 11.30 horas, cuando, según la versión del conductor, ha detectado un fallo en el motor del vehículo que, en cuestión de segundos, ha derivado en un fuego de rápida propagación. Ante la situación, ha optado por detener el coche en el arcén, momento en el que el incendio del coche ya era visible y comenzaba a intensificarse.

En muy poco tiempo, el turismo ha sido devorado por las llamas, generando una densa columna de humo negro que podía apreciarse desde varios puntos de la autopista e incluso desde zonas cercanas. Esta circunstancia ha obligado a numerosos conductores a reducir la velocidad al verse afectada la visibilidad, provocando retenciones de tráfico puntuales en la vía.

Varios de esos conductores han grabado la impactante escena con sus teléfonos móviles y han remitido las imágenes a OKBALEARES, donde han comenzado a difundirse. Hasta el lugar se ha desplazado rápidamente una dotación de los Bombers de Mallorca, procedente del parque de Inca, cuyos efectivos han trabajado para sofocar el incendio y asegurar la zona. Asimismo, una ambulancia (como se puede apreciar en las imágenes) ha acudido de forma preventiva, aunque no ha sido necesario atender a los ocupantes del vehículo, que han resultado ilesos.

Por su parte, operarios del Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca han llevado a cabo labores de limpieza de la calzada, retirando restos y posibles vertidos de combustible y aceite para garantizar la seguridad del tráfico. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han hecho cargo de la investigación con el objetivo de determinar las causas del incendio.

Vídeo: Raúl Álvarez / Redacción de OKBALEARES