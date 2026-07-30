La alarma ya es real: ya hay fecha para el arranque de la huelga de basuras en Formentera en pleno verano, después de que el sindicato convocante UGT haya denunciado que los esfuerzos realizados para solucionar la huelga «han sido tirados por tierra, reproduciendo exactamente el mismo escenario de 2024 y convirtiendo el conflicto en una burla continua hacia el sector y el trabajo esencial que realiza la plantilla».

La convocatoria de esta huelga afectará a los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, jardinería y punto verde de Formentera, después de que la asamblea de trabajadores reunida el 23 de julio decidiera por unanimidad iniciar movilizaciones ante la propuesta económica presentada por PreZero y un supuesto «bloqueo institucional» generado por el Consell de Formentera presidido por Óscar Portas.

Durante la última reunión de la Comisión Negociadora, celebrada el 22 de julio, la empresa reiteró su oferta de incremento salarial del 0% entre 2026 y 2030, «una propuesta totalmente inasumible» para los trabajadores después de que en 2023 le fuera adjudicado por 28 millones el contrato de recogida de residuos.

Sin embargo, UGT ha explicado que el origen real del conflicto no está únicamente en la oferta empresarial, sino en el «incumplimiento por parte del Consell» de Formentera de los acuerdos firmados en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) en 2024, acuerdos que permitieron desconvocar la huelga de aquel verano.

Según trasladó la empresa en la mesa de negociación, el Consell no habría abonado las partidas económicas comprometidas para 2024 y 2025, generando una deuda que impide a PreZero asumir cualquier mejora salarial e incluso abre la puerta a no aplicar los incrementos ya realizados, lo que supondría una reducción del 8,5 % del salario de la plantilla.

El comité de huelga ha recordado que la última huelga fue desconvocada tras el esfuerzo realizado in extremis por el Consell, la empresa y el sindicato en 2024, y que los acuerdos suscritos entonces «no han sido respetados hasta el momento por los actuales responsables políticos, siendo puestos en duda más de dos años después de ser suscritos».

UGT ha advertido de que esta situación «es de extrema gravedad», porque sitúa a los trabajadores en un escenario de conflicto que no han provocado y que podría haberse evitado si el Consell hubiera cumplido con sus obligaciones, abocando a la isla a una huelga en pleno agosto con el consiguiente impacto en la imagen de Formentera y en el sector turístico.

La huelga se iniciará el 9 de agosto a las 22:00 horas y se desarrollará de manera intermitente hasta el 31 de agosto, afectando principalmente a los fines de semana y días de máxima actividad turística, según el calendario acordado por la asamblea.

Así, esa primera jornada de huelga irá desde las 22.00 horas del 9 de agosto hasta el día 11.

Si no hay desconvocatoria, se reanudará el 13 hasta el 16; del 19 al 23 y del 26 al 31 del próximo mes de agosto.