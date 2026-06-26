Pensarás que estás en el Tibet pero el templo budista más grande de España está en el Pirineo Aragonés y es un paraíso para meditar

España tiene muchas joyas repartidas por la península y hay grandes tesoros que también hacen una oda a otras religiones. Uno de los emplazamientos más importantes y que poca gente conoce es el Dag Shang Kagyu, el templo budista más grande de nuestro país, que está situado en Panillo, un pequeño pueblo que está situado en el Pirineo aragonés, en la provincia de Huesca. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el templo budista más grande de España.

Aragón va camino de otro récord histórico en número de turistas después de pulverizar todos los registros en 2025, cuando 7,3 millones de visitantes se dejaron caer por las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. Esto tuvo un impacto de 4.107 millones de euros en la economía de esta comunidad autónoma y todo hace indicar que, a la espera de contabilizar los turistas que lleguen a este territorio durante este verano, en los próximos meses se podrá llegar a la mágica cifra de 7,5 millones de visitantes.

Si antes de que acabe el año tienes pensado visitar el Pirineo aragonés, es de obligada visita el Dag Shang Kagyu, el que está considerado el templo budista más grande de España y uno de los más importantes de Europa. Está localizado a dos kilómetros del pueblo de Panillo, situado en la provincia de Huesca, concretamente en la comarca de Ribagorza. El lama Kyabje Kalu Rinpoche fue el que fundó en 1984 un templo en el que se estudia y practica el budismo y además también sirve como retiro espiritual.

Así es el templo budista más grande de España

«Que el Espíritu del Despertar nazca y se acreciente cada vez más». Esta es la frase que preside la página web oficial del centro Dag Shang Kagyu, que no está situado en ese pueblo de Huesca por casualidad. La historia de este templo comienza con unos españoles interesados en el budismo que visitaron Francia para visitar a Kyabje Kalu Rinpoché, que recibió la ordenación monástica en el monasterio de Palpung (Tíbet) por parte de Tai Situ Rinpoché.

Sus discípulos en España buscaron un lugar alejado de las grandes ciudades para «la meditación, donde el encuentro con la naturaleza y el silencio favoreciera el trabajo interior y al mismo tiempo posibilitara la realización de retiros y encuentros y la construcción de estupas». «En diciembre de 1984, visitó el terreno de Dag Shang Kagyu, y con la compañía de Lama Sherab, Lama Drubgyu, Lama Phuntsok y Lama Sonam, dio su bendición para que este lugar se convirtiera en un centro de retiros, de práctica y estudio del Vajrayana», se puede leer en los canales oficiales de este templo.

Este templo se construyó siguiendo la premisa de la arquitectura tradicional tibetana y cuenta con 108 estupas, especialmente una de 17 metros que preside este centro en el que hay una sala de meditación temporal. También cuenta con estatuas de Tara Verde, Guru Rinpoche, Mahakala, Buda Sakyamuni y Milarepa.

El Dag Shang Kagyu ofrece opciones para que los budistas puedan alojarse como retiro espiritual y también como alojamiento para las personas que quieran pasar una estancia más corta. El centro budista más grande de España también ofrece visitas guiadas y está abierto al público en horario de 11:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas todos los días menos el miércoles. También cuenta con actividades diarias, como pueden ser clases de yoga o meditación.