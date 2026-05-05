Precio de la gasolina hoy 5 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde podemos encontrar las gasolineras más baratas en Andalucía hoy martes
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
El truco de un mecánico para ahorrar 660 euros en combustible en plena subida de precios por la guerra de Irán
El precio de la gasolina el martes 6 de mayo parece que no varía demasiado con respecto a lo visto ayer lunes, pero es importante recordar que la situación actual, con precios volátiles y con un contexto que también es noticia a diario, de modo que es casi obligatorio que hagamos una buena consulta y que sepamos dónde es más barato repostar a primera hora de hoy en Andalucía, y en concreto, en ciudades como Sevilla, Málaga o Cádiz, algo que ahora os desvelamos:
Precio de la gasolina hoy 5 de mayo en Sevilla
Si vives en Sevilla, toma nota de estas gasolineras porque son hoy, las más económicas:
Gasolina 95
- Plenergy (Lebrija) – Avenida José María Tomassetti, 5 – 1.287 €/l
- Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2 – 1.289 €/l
- Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera-Sevilla km. 1 – 1.289 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.289 €/l
- Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla s/n – 1.289 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.289 €/l
- Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia s/n – 1.317 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia s/n – 1.317 €/l
- E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.327 €/l
- Ronda Norte (Sevilla) – SE-30 Nudo Calonge – 1.327 €/l
Gasolina 98
- Alcampo (Sevilla) – Ronda del Tamarguillo s/n – 1.465 €/l
- Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n – 1.549 €/l
- Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l
- Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l
- Galp (Alcalá de Guadaíra) – A-92 km. 4 – 1.559 €/l
- Shell (San José de la Rinconada) – Carretera 8005 km. 10 – 1.579 €/l
- Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia s/n – 1.589 €/l
- Enerplus (Mairena del Alcor) – A-392 km. 19,9 – 1.595 €/l
- BP (Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera s/n – 1.599 €/l
- Meroil (Lora del Río) – Avenida de la Campana s/n – 1.599 €/l
Diésel
- Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2 – 1.579 €/l
- Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera-Sevilla km. 1 – 1.579 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.579 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.579 €/l
- Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla s/n – 1.579 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.579 €/l
- E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l
- Canges del Hoyo (Utrera) – A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l
- Alcampo (Sevilla) – Ronda del Tamarguillo s/n – 1.582 €/l
- Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia s/n – 1.587 €/l
Precio de la gasolina hoy 5 de mayo en Málaga
Quienes viven en Málaga, encontrarán en estas gasolineras precios que son los más baratos para este martes 5 mayo.
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás (Urb. La Leala), 3 – 1.398 €/l
- Petroprix (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.398 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.398 €/l
- Lisboa Oil (Torre del Mar) – Calle Angustias, 1 – 1.401 €/l
- Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 km. 11 – 1.410 €/l
- Plenergy (Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.417 €/l
- Ballenoil (Torremolinos) – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1.417 €/l
- Madesa-Benamaina (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l
Gasolina 98
- M3 Petróleos (Benalmádena) – Avenida Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l
- Sin rótulo (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l
- Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba km. 1 – 1.605 €/l
- Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l
- Galp (Fuengirola) – Parcela UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.619 €/l
- La Trocha (Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.629 €/l
- Agla (Yunquera) – Carretera A-366 km. 1 – 1.638 €/l
- Gueroil (Cajiz) – Autovía A-7 km. 264,5 – 1.639 €/l
- E.S. El Valle (Agla) (Cártama) – Carretera Cártama a Estación km. 2,7 – 1.639 €/l
- Galp (Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás (Urb. La Leala), 3 – 1.618 €/l
- Petroprix (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.618 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.618 €/l
- Plenergy (Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.637 €/l
- Ballenoil (Torremolinos) – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1.637 €/l
- Madesa-Benamaina (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.638 €/l
- Lisboa Oil (Torre del Mar) – Calle Angustias, 1 – 1.641 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.649 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.649 €/l
Precio de la gasolina hoy 5 de mayo en Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy martes 5 de mayo
Gasolina 95
- Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.369 €/l
- Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.369 €/l
- Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, 1 – 1.369 €/l
- Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.369 €/l
- Plenergy (Villamartín) – Avenida de Arcos, 60 – 1.379 €/l
- Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.385 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l
- Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación s/n – 1.385 €/l
- Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar s/n – 1.385 €/l
Gasolina 98
- Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.489 €/l
- Es Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l
- Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.539 €/l
- Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.579 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.589 €/l
- Asc Carburantes (Tarifa) – CN-340 km. 94,2 – 1.599 €/l
- Easyfuel (Chiclana de la Frontera) – Camino del Lobo, 1 – 1.599 €/l
- Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur UE-2H, 1 – 1.599 €/l
- Galp (Jerez de la Frontera) – Antigua N-IV km. 639,5 – 1.609 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera El Calvario s/n – 1.619 €/l
Diésel
- Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.605 €/l
- Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.605 €/l
- Gacosur (Jerez de la Frontera) – Calle Sudáfrica, 134 – 1.605 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo s/n – 1.605 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1 – 1.605 €/l
- Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación s/n – 1.605 €/l
- Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Europa s/n – 1.605 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar s/n – 1.605 €/l
Precio de la gasolina hoy 5 de mayo en Córdoba
Para los precios en Córdoba, la mejor opción son las gasolineras ahora reportadas
Gasolina 95
- Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.374 €/l
- Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.379 €/l
- Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.379 €/l
- Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.379 €/l
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.379 €/l
- Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l
- Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n – 1.379 €/l
- Fueling (Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.389 €/l
- Econoil (Lucena) – Calle Teruel, 2 – 1.399 €/l
- Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.399 €/l
Gasolina 98
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l
- Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l
- Fueling (Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l
- El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l
- Shell (Lucena) – Carretera de Cabra, 31 – 1.589 €/l
- Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski) – 1.589 €/l
- Repsol (Alcolea) – N-4 km. 384,8 – 1.589 €/l
- Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.599 €/l
- Avia (Aguilar de la Frontera) – Calle Ancha, s/n – 1.599 €/l
Diésel
- Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.604 €/l
- Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.604 €/l
- F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.609 €/l
- Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.618 €/l
- Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.622 €/l
- Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.629 €/l
- Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.639 €/l
- Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.639 €/l
- Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n – 1.639 €/l
- Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.649 €/l
Precio de la gasolina hoy 5 de mayo en Granada
Si vives en Granada y quieres ahorrar, estas son las gasolineras más baratas a primera hora de hoy martes
Gasolina 95
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.379 €/l
- Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l
- Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l
- Lerfu (Albolote) – Polígono Juncaril, parcela 238 – 1.389 €/l
- Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.389 €/l
- GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.389 €/l
- Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.399 €/l
- Sur-Oil (Peligros) – Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1.409 €/l
- Alcampo (Granada) – Carretera de Jaén km. 88 – 1.425 €/l
Gasolina 98
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.529 €/l
- AM97 Plus (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.539 €/l
- A. Aguaza (Cúllar) – N-342 km. 156 – 1.579 €/l
- Alcampo (Granada) – Carretera de Jaén km. 88 – 1.595 €/l
- ASC Carburantes (Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.599 €/l
- ASC Carburantes (Granada) – N-432 km. 431 – 1.599 €/l
- Fueling (Albolote) – Carretera Atarfe-Albolote km. 4 – 1.599 €/l
- ASC Carburantes (Atarfe) – N-432 km. 429 – 1.599 €/l
- ASC Carburantes (Atarfe) – N-432 km. 429 (margen derecho) – 1.599 €/l
- ASC Carburantes (Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.599 €/l
Diésel
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.579 €/l
- GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.589 €/l
- Gaia (Zújar) – Polígono acceso estación ferrocarril, s/n – 1.599 €/l
- Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.599 €/l
- BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.607 €/l
- Petroprix (Huétor Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.639 €/l
- Andaluza de Transportes SCA (Albolote) – Camino Albolote-Atarfe, s/n – 1.645 €/l
- Sur-Oil (Peligros) – Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1.649 €/l
- Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.649 €/l
- Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.649 €/l
El mapa para encontrar los precios más baratos para repostar
Ahora ya hemos visto dónde es más barato repostar en Andalucía este martes 5 de mayo, pero si quieres hacer una consulta a otra hora o cualquier otro día, tienes el Geoportal de Gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica en el que los precios aparecen siempre actualizados y puedes consultar, tanto por listado como te hemos ofrecido o mirar también y buscar por mapa como vemos ahora en este ejemplo para Cádiz: