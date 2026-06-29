Precio de la gasolina hoy 29 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Llega el lunes y muchos serán los que tengan que coger el coche para ir a trabajar o para tal vez hacer algún recado o llevar a los niños a sus actividades de verano. Si ese es tu caso, es importante saber antes que nada dónde repostar y para ello, nada como hacer una consulta al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica al que las gasolineras le reportan a diario los precios actualizados, de modo que podamos saber con mayor seguridad, el precio de la gasolina hoy 29 de junio, y donde están las gasolineras más baratas de algunas de las principales ciudades de Andalucía.

No olvidemos que esta semana, muchos conductores van a estar atentos debido a que en teoría acaba la rebaja del IVA en los combustibles, lo que se podría traducir en una subida de precios. De momento la rebaja dura hasta mañana 30 de junio y hoy lunes, el consejo de ministros se reúne y decidirá si se mantiene o no esa rebaja que se aprobó meses atrás ante el conflicto bélico entre Israel, EEUU e Irán. De este modo, quizás muchos quieran ser precavidos y llenar el depósito antes de saber si posiblemente paguemos más por la gasolina y el diésel, o no, a partir del miércoles.

Precio de la gasolina hoy 29 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, las gasolineras con precios más bajos hoy lunes son estas:

Gasolina 95

Plenergy . San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,249 €/l.

. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,249 €/l. Ballenoil . San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,249 €/l.

. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,249 €/l. Petroprix . San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,249 €/l.

. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,249 €/l. EMC Red Power 24 . San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,259 €/l.

. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,259 €/l. Q8 . San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,269 €/l.

. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,269 €/l. Ilipamagna . Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, 127,4. Precio: 1,277 €/l.

. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, 127,4. Precio: 1,277 €/l. Masfuel . La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,278 €/l.

. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,278 €/l. Moove . Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l.

. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l. Tamoil . Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l.

. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l. Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,285 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,452 €/l.

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,452 €/l. Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,489 €/l.

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,489 €/l. Shell . Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,489 €/l.

. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,489 €/l. Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1,499 €/l.

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1,499 €/l. Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,499 €/l.

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,499 €/l. Galp . Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1,499 €/l.

. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1,499 €/l. Family Energy . Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1,499 €/l.

. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1,499 €/l. BS Energy . Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,499 €/l.

. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,499 €/l. Q8 . Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,75. Precio: 1,504 €/l.

. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,75. Precio: 1,504 €/l. 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1,505 €/l.

Diésel

Ilipamagna . Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, 127,4. Precio: 1,339 €/l.

. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, 127,4. Precio: 1,339 €/l. Cepsa . La Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, s/n, km 27,7. Precio: 1,349 €/l.

. La Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, s/n, km 27,7. Precio: 1,349 €/l. Plenergy . San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,359 €/l.

. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil . San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,359 €/l.

. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,359 €/l. Petroprix . San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,359 €/l.

. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,359 €/l. Q8 . San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,379 €/l.

. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,379 €/l. Tamoil . Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1,389 €/l.

. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1,389 €/l. Masfuel . La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,398 €/l.

. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,398 €/l. Moove . Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,398 €/l.

. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,398 €/l. E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,399 €/l.

Precio de la gasolina hoy 29 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz, tienes aquí las gasolineras más económicas para hoy lunes:

Gasolina 95

Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,279 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,279 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,286 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,286 €/l. Petroprix . Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,287 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,287 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,287 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,287 €/l. Plenergy . Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,287 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,287 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,289 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,289 €/l. Seroil Energy . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,289 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,289 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,307 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,307 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,307 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,307 €/l. Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1,307 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l. Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,379 €/l. ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,399 €/l.

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,399 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,459 €/l.

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,459 €/l. ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1,499 €/l.

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1,499 €/l. Tarifa Oil . Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,499 €/l.

. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,499 €/l. Galp . Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,519 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,519 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,519 €/l.

. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,519 €/l. Shell . Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1,539 €/l.

. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1,539 €/l. Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1,549 €/l.

Diésel

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l. Petrol & Go . Cádiz. Calle Castellar de la Frontera, 4. Precio: 1,369 €/l.

. Cádiz. Calle Castellar de la Frontera, 4. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,379 €/l. Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,379 €/l. Petroprix . Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1,379 €/l. Plenergy . Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,379 €/l. Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l.

Precio de la gasolina hoy 29 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga, estas son las gasolineras donde repostar te sale más barato hoy lunes:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,298 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,298 €/l. Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l.

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l. S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,364 €/l.

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,364 €/l. Trops . Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,365 €/l.

. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,365 €/l. Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,368 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,368 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,368 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,368 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,368 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,368 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,368 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,368 €/l. Distreax-22, S. L. . Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,369 €/l.

. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,369 €/l. Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,369 €/l.

Gasolina 98

Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,509 €/l.

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,509 €/l. M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,519 €/l.

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,519 €/l. La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,519 €/l.

. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,519 €/l. ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,555 €/l. Coloso . Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,555 €/l. Shell . Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,569 €/l.

. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,569 €/l. Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,569 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,569 €/l. Shell . Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,584 €/l.

. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,584 €/l. Shell . Rincón de la Victoria. Carretera A-7, km 256. Precio: 1,589 €/l.

. Rincón de la Victoria. Carretera A-7, km 256. Precio: 1,589 €/l. Shell. Estepona. Avenida José Martín Méndez, s/n. Precio: 1,589 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l. Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,389 €/l. Easygas . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,389 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,389 €/l. Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,389 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,389 €/l. Plenergy . Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,389 €/l.

. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,389 €/l. Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,395 €/l.

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,395 €/l. Trops . Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,395 €/l.

. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,395 €/l. Distreax-22, S. L. . Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,399 €/l.

. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,399 €/l. Fejama 2022, S.L. . Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1,399 €/l.

. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higuera, 28. Precio: 1,399 €/l.

Precio de la gasolina hoy 29 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba, pueden encontrar las gasolineras con los precios más bajos para este lunes:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,290 €/l.

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,290 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,299 €/l.

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,299 €/l. F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,329 €/l.

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,329 €/l.

. Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1,329 €/l.

. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1,329 €/l. E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,337 €/l.

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,337 €/l. Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1,339 €/l.

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1,339 €/l. Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,339 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,339 €/l.

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,339 €/l. Plenergy. Añora. Calle Espejo, 21. Precio: 1,339 €/l.

Gasolina 98

Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l. Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,469 €/l.

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,469 €/l. Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,469 €/l.

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,469 €/l. Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1,499 €/l.

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1,499 €/l. Q8 . El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,539 €/l.

. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,539 €/l. Q8 . Córdoba. Carretera a Trassierra, km 0. Precio: 1,539 €/l.

. Córdoba. Carretera a Trassierra, km 0. Precio: 1,539 €/l. Shell . Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1,539 €/l.

. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1,539 €/l. Petromarkt . Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,539 €/l.

. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,539 €/l. Shell . La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1,549 €/l.

. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1,549 €/l. M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,549 €/l.

Diésel

Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,356 €/l.

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,356 €/l. Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,357 €/l.

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,357 €/l. Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,399 €/l.

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,399 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,399 €/l.

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,399 €/l. Santo Cristo . Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1,399 €/l.

. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1,399 €/l. F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,419 €/l.

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,419 €/l. Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,439 €/l.

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,439 €/l. Plenergy . Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1,439 €/l.

. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1,439 €/l. Geds. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,439 €/l.

Precio de la gasolina hoy 29 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada, estas son las gasolineras más baratas para hoy lunes:

Gasolina 95

Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,199 €/l.

. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,199 €/l. Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,199 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,199 €/l. Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,199 €/l.

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,199 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,199 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,199 €/l. GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,209 €/l.

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,209 €/l. E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,239 €/l.

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,239 €/l. Plenergy . Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,239 €/l.

. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,239 €/l. Smart Oil . Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1,249 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1,249 €/l. Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,259 €/l.

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,259 €/l. Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,259 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,359 €/l.

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,359 €/l. Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,359 €/l.

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,359 €/l. AM97 Plus . Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,429 €/l.

. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,429 €/l. Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,439 €/l.

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,439 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1,459 €/l.

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1,459 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1,459 €/l.

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1,459 €/l. ASC Carburantes . Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,459 €/l.

. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,459 €/l. A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,469 €/l.

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,469 €/l. ASC Carburantes . Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1,479 €/l.

. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1,479 €/l. Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva Las Gabias, km 2,9. Precio: 1,479 €/l.

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,289 €/l.

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,289 €/l. Plenergy . Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,289 €/l.

. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,289 €/l. Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,309 €/l.

. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,309 €/l. Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,309 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,309 €/l. Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,309 €/l.

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,309 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,309 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,309 €/l. GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,309 €/l.

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,309 €/l. Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,359 €/l.

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,359 €/l. Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,359 €/l.

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,359 €/l. Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina con calle Guadix, s/n. Precio: 1,359 €/l.

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