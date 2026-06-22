Pillan a una pareja manteniendo relaciones sexuales en un coche por una carretera de Marbella

Una escena tan insólita como peligrosa ha desatado una oleada de reacciones en redes sociales después de que una pareja fuera grabada manteniendo relaciones sexuales en el interior de un vehículo que circulaba por una carretera de Marbella. Las imágenes, difundidas inicialmente a través de redes sociales, muestran a dos personas completamente desnudas mientras el coche continúa en movimiento, generando preocupación por el evidente riesgo para la seguridad vial.

El vídeo fue captado desde otro vehículo que circulaba por la misma vía y rápidamente comenzó a compartirse entre usuarios de distintas plataformas. En las imágenes se puede observar cómo uno de los ocupantes permanece al volante mientras se desarrolla la escena en el interior del turismo. La grabación, realizada en una carretera de la Costa del Sol, acumuló miles de visualizaciones y comentarios en pocas horas.

Más allá de la sorpresa que ha generado el contenido, el caso ha abierto un debate sobre los límites de la conducta al volante y las consecuencias que pueden derivar de este tipo de comportamientos. Numerosos usuarios han mostrado su indignación al considerar que la actitud de los ocupantes del vehículo no solo pone en peligro sus propias vidas, sino también la de otros conductores y pasajeros que circulaban por la misma carretera en ese momento.

Expertos en seguridad vial han recordado que cualquier distracción durante la conducción puede aumentar el riesgo de accidente. En este caso, la realización de actividades incompatibles con la atención necesaria para manejar el vehículo podría encuadrarse dentro de conductas sancionables por las autoridades de tráfico.

500 euros y seis puntos

Según el vídeo difundido, este tipo de actuaciones puede ser considerado un supuesto de conducción temeraria conforme se acredita que existe un peligro para la circulación. Las sanciones pueden incluir multas económicas de hasta 500 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades si se hubiera producido un accidente de tráfico.

Por el momento, pese a verse la matrícula en el vídeo difundido, no ha trascendido si las autoridades han logrado identificar a los ocupantes del vehículo. Tampoco se conoce si se ha abierto algún tipo de procedimiento sancionador. Lo que sí ha quedado patente es que las imágenes han vuelto a poner sobre la mesa la importancia de mantener una conducción responsable y libre de distracciones en las carreteras.