Lluvias constantes y desplome térmico: así será el tiempo este fin de semana en Andalucía según la Aemet

El fin de semana que nos espera en Andalucía no será como esperábamos para un fin de semana de mayo, nos esperan lluvias contantes y desplome térmico según la AEMET. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que llega a toda velocidad y que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Tocará conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando, un cambio de ciclo que puede ser clave en estas jornadas que tenemos por delante. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en breve.

Nos espera un importante cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en un cambio destacado que hasta el momento no sabíamos. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que tendremos que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos libres. Tocará estar preparados para un giro radical que vamos a tener por delante.

Desplome térmico y lluvias constantes

Las lluvias constantes son una realidad en un mes de mayo que parece que llega para quedarse de tal forma que hasta la fecha no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días de tiempo libre en los que todo puede ser posible.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar a medida que se acerque este parón que necesitamos poner en práctica. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas cargadas de actividad.

Las actividades al aire libre se pueden ver condicionadas por una inestabilidad que va ganando terreno con el paso del tiempo y de las horas. Por lo que, tocará estar preparado para una situación del todo inesperada en unos días en los que cada detalle cuenta.

Estas lluvias que pensábamos que pasarían a la historia, son, de nuevo una realidad en varios puntos de este territorio que estarán en alerta ante una nueva borrasca que llega con mucha fuerza. Sin duda alguna, tocará estar pendientes de un cambio que puede ser el que nos afectará de lleno.

El tiempo en Andalucía será así según la AEMET este fin de semana

Nos preparamos para un fin de semana en el que quizás nada acabe siendo como pensábamos, sino todo lo contrario. Será el momento de apostar claramente por una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de un brusco cambio de tiempo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas generalizadas, sin descartar que sean localmente fuertes y acompañadas de tormentas; tendiendo a quedar por la tarde poco nubosos en el litoral y abriéndose claros en el interior. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso, más acusado en el interior. Vientos flojos variables, aumentando a moderados del suroeste a lo largo de la mañana». Tal y como nos explican estos expertos las alertas se irán extendiendo: «Precipitaciones moderadas generalizadas, sin descartar que sean localmente fuertes y acompañadas de tormentas».

Para el resto de España la situación será similar: «Día marcado por el posicionamiento de una borrasca al oeste de la Península que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, exceptuando en regiones mediterráneas y nordeste con intervalos nubosos, y con una tendencia a ir abriéndose claros en buena parte de la vertiente atlántica a lo largo del día. Se prevén precipitaciones desde primeras horas en el cuadrante noroeste peninsular así como en Baleares, donde es probable que sean fuertes. A partir de las horas centrales con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución los chubascos se extenderán a amplias zonas del centro y mitad norte peninsular, si bien siendo menos probables y dispersos en el extremo nordeste. Irán acompañados de tormentas y granizo ocasional, con probabilidad de ser localmente fuertes en el área cantábrica, alto-medio Ebro y entorno de la Ibérica. A lo largo del día podrán afectar también de forma aislada a puntos de los extremos este y sureste peninsular. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas, poco nuboso en el resto. Probables bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular, alto Ebro y Galicia. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del tercio occidental peninsular, con aumentos en el cuadrante sureste, Cantábrico oriental, nordeste de Cataluña, Cádiz y Canarias. Mínimas en ascenso de ligero a moderado en la mitad noroeste, más acusados en el alto-medio Ebro y Cantábrico oriental. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en el Pirineo».