Golpe al narcotráfico en Sevilla: cae un clan familiar que operaba con un narcopiso y armas modificadas

La Guardia Civil ha desarticulado un clan familiar dedicado presuntamente al tráfico de drogas en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Todo ello tras una operación que se ha saldado con la detención de cuatro personas y la incautación de diversas sustancias estupefacientes, dos armas de fuego modificadas y abundante material relacionado con la distribución de la droga. La investigación –denominada Carpentier– se inició después de que los agentes detectaran un incremento del consumo y la tenencia de estupefacientes en las zonas de ocio del municipio.

Las primeras investigaciones llevaron a los investigadores hasta una vivienda en la que sospechaban que se estaba llevando a cabo la venta de sustancias ilegales. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, la Guardia Civil comprobó un continuo trasiego de personas que accedían al inmueble a distintas horas del día, un comportamiento compatible con la existencia de un punto de venta de droga.

A medida que avanzó la investigación, los agentes lograron identificar a los integrantes del grupo criminal, todos ellos pertenecientes al mismo clan familiar. Según la Guardia Civil, la organización presentaba una estructura jerarquizada con funciones claramente definidas y había ampliado su actividad hasta localidades cercanas, incrementando además las medidas de seguridad para tratar de detectar una posible vigilancia policial durante sus desplazamientos.

Durante el operativo también fue localizado un segundo inmueble vinculado al grupo. A diferencia del primer domicilio, los investigadores observaron que los compradores permanecían largos periodos en su interior, lo que hizo sospechar que el lugar estaba siendo utilizado como un narcopiso, donde además de adquirir la droga también se consumía.

Con la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil llevó a cabo la entrada y registro del domicilio principal, donde residían los principales integrantes del clan. El balance de la investigación fue la detención de cuatro personas y la intervención de distintas sustancias estupefacientes preparadas en dosis individuales para su venta, además de útiles para el corte, preparación y consumo de droga. Además, se encontró diversa documentación que continúa siendo analizada por los investigadores.

Uno de los hallazgos más relevantes del registro fue la localización de dos armas cortas de fuego modificadas y preparadas para realizar fuego real, junto con cartuchería metálica. Este elemento incrementa la gravedad de los hechos investigados.

La operación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Gines y ha contado con la participación de cerca de medio centenar de agentes pertenecientes a distintas unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla. Tras concluir el operativo, los cuatro arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal.