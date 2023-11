Detenido un profesor en Cádiz por abusos sexuales a dos alumnas de 8 y 9 años

La Guardia Civil ha detenido al profesor de un colegio de Arcos de la Frontera (Cádiz) como presunto autor de un delito de abusos sexuales a dos alumnas de 8 y 9 años a las que daba clase y a quienes habría realizado rozamientos y tocamientos. El arrestado, que trabaja en una escuela de Infantil y Primaria, cuenta además con antecedentes previos por hechos similares.

El docente, de 42 años y natural de Jaén, ha pasado a disposición judicial en Arcos de la Frontera, donde se ha decretado como medidas cautelares una orden de alejamiento sobre las dos víctimas y sobre los centros educativos mientras se instruye la causa.

Al tener conocimiento de la situación, Inspección Educativa de la Junta de Andalucía elevó la denuncia a la Guardia Civil y actuó rápidamente estableciendo medidas cautelares hacia este profesor, siendo suspendido de empleo y sueldo durante el plazo de seis meses mientras se investigan los hechos.

El acusado tenía antecedentes previos por hechos similares a menores de edad: uno en 2022 en Santiago de la Espada (Jaén), donde fue detenido, y otro en Prado del Rey (Cádiz) este 2023, presunto delito por el que fue investigado. No obstante, como ha explicado la Junta de Andalucía, al no tener esta persona condenas en firme por estos hechos, sus antecedentes no aparecen en el certificado de delitos de naturaleza sexual exigible por las administraciones públicas a aquellas personas que vayan a realizar cualquier tipo de actividad con menores de edad.

La investigación continúa para determinar el delito cometido por el presunto agresor, que este curso estaba dando clase en un colegio de Infantil y Primaria del municipio arcense. Por el momento se ha decretado una orden de alejamiento sobre las dos víctimas y sobre los centros educativos, tal y como han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press.