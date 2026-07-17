Cielos poco nubosos y suaves brisas en Andalucía: previsión AEMET para hoy

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 17 de julio de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes medias y altas en la mitad suroriental por la tarde. En las sierras orientales, la nubosidad de evolución podría dar lugar a alguna tormenta ocasional en el tercio oriental. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas ascenderán suavemente, destacando especialmente en la provincia de Cádiz. Los vientos serán flojos y variables, acompañados de suaves brisas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 17 de julio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo en Sevilla se despereza lento, luciendo un azul profundo muy característico de esta temporada. A primera hora, la temperatura rondará los 23 grados, aunque la sensación térmica elevará esta cifra hasta los 37, gracias a la humedad que alcanzará máximos del 70%. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de la luz del día desde el amanecer a las 07:16. El viento, que soplará con suavidad a unos 5 km/h, será una brisa refrescante en esta cálida mañana.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 38 grados, invitando a buscar la sombra. El cielo mantendrá su esplendor, aunque el clima cargado podría hacer que la calor se sienta más intensa. Mientras cae la noche, a partir de las 21:43, las temperaturas comenzarán a descender hacia los 25 grados, ofreciendo un respiro tras un día caliente en esta vibrante ciudad. Sevilla se muestra espléndida, perfecta para disfrutar de su ambiente nocturno tras una jornada soleada.

CÃ³rdoba: nubes grises y viento fuerte

Córdoba despierta con un cielo sombrío que anticipa un día de sorpresas. Las nubes grisáceas se amontonan, mientras un viento fuerte empieza a agitar los árboles y a hacer crujir las ramas, creando una atmósfera de inestabilidad. A medida que avanza la mañana, las temperaturas rondarán los 21°C, ofreciendo un respiro antes de un anuncio poco amable: la tarde traerá un descenso notable, alcanzando solo 26°C.

El contraste se hará evidente en cuestión de horas. Mientras la sensación térmica sube a 40°C por la tarde, las ráfagas de viento superarán los 30 km/h, arrastrando consigo una probabilidad de lluvias que, aunque baja por la mañana, podría convertirse en un chaparrón inesperado. Es un día para no olvidar el paraguas y estar atento a los caprichos del tiempo.

En Huelva, cielos despejados y ambiente templado

Un ambiente templado caracteriza la jornada, con cielos mayormente despejados y algunas nubes que no amenazan con lluvia. Las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas que alcanzarán los 35°C y vientos suaves que aportarán una ligera frescura.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades diarias en tranquilidad. La suave brisa y el calor moderado invitan a salir y disfrutar de la ciudad en su esplendor.

Día soleado y cálido para disfrutar en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondan los 24 grados, acompañadas de una sensación térmica que puede llegar a los 33. La brisa del viento, suave al principio, soplará con una velocidad de 20 km/h y algunas ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que se recomienda estar atento a posibles ráfagas fuertes. La humedad, que variará entre un 40% y un 85%, hará que el ambiente sintético sea algo pesado en las horas más cálidas.

A medida que avance la jornada, se espera un agradable calor, con máximas de 30 grados por la tarde. El cielo se mantendrá despejado y no hay probabilidades de lluvia, por lo que los gaditanos podrán disfrutar de un día soleado y luminoso, con más de 14 horas de luz desde el amanecer a las 07:20 hasta la puesta del sol a las 21:42. Una jornada ideal para disfrutar al aire libre.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado, ideal para disfrutar del aire fresco con temperaturas en torno a los 24°C. Aunque la sensación térmica puede alcanzar los 39°C, la brisa suave acompaña la jornada. A medida que avance el día, el ambiente se mantendrá cálido, llegando a una máxima de 37°C por la tarde.

Es un buen momento para sacar las gafas de sol y optar por ropa ligera, especialmente si tienes planes al aire libre. Aprovecha el sol radiante y la ausencia de lluvia para dar un paseo y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una jornada cálida en Málaga. La temperatura mínima de 24°C se sentirá agradable, pero conforme avance la mañana, el mercurio alcanzará los 38°C, llevando un soplo de aire cálido junto al viento del sureste a 25 km/h.

A lo largo de la tarde, se recomienda mantenerse hidratado, ya que la sensación térmica podría alcanzar hasta los 38°C. La humedad, que fluctúa entre el 30% y el 70%, podría resultar algo pesada. Aprovechen la brisa y eviten las horas más calurosas para disfrutar de un día al aire libre en esta hermosa ciudad.

Granada: cielo despejado y brisa agradable

Esta mañana, Granada amanecerá con cielos despejados y un ambiente cálido, donde las temperaturas oscilarán entre 22 y 37 grados. A medida que avanza el día, se espera que las condiciones se mantengan agradables, con algo de brisa que aliviará el calor. La tarde se presenta ideal para disfrutar al aire libre, ya que se alcanzarán los 21 grados, sin probabilidad de lluvia.

Con la llegada de la noche, el termómetro descenderá a 21 grados, siendo una buena oportunidad para llevar una chaqueta ligera si planeas salir. No olvides disfrutar de la puesta de sol, que promete ser espectácular en este bello rincón de Andalucía.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor persistente

Las primeras horas traen cielos despejados que darán paso a un día cálido en Almería. La mañana comienza fresca, con temperaturas en torno a los 24°C, pero a medida que avance el día, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 33°C en la tarde, todo ello acompañado de un suave viento del sureste que alcanzará los 15 km/h.

Con la caída de la tarde, se mantendrá esta calor envolvente, aunque será conveniente mantenerse hidratado, ya que la sensación térmica puede llegar a los 35°C. Sin probabilidad de lluvias, la jornada se presenta ideal para actividades al aire libre, pero no olviden disfrutar de la fresca brisa a medida que se pone el sol a las 21:27.