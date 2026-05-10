Cielos nubosos y lluvias moderadas en Andalucía: Cambios de viento según AEMET

Cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas afectarán hoy, 10 de mayo de 2026, en buena parte de Andalucía. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables con un ligero descenso en el interior, mientras que las máximas ascenderán en la vertiente mediterránea. Los vientos oscilarán entre flojos y moderados del suroeste, alcanzando intervalos fuertes en la tarde, especialmente en el litoral almeriense.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 10 de mayo

Lluvias y frescura a lo largo del día en Sevilla

El cielo se despereza lentamente esta mañana en Sevilla, con una probabilidad elevada de lluvias que hará que algunos paraguas sean compañeros inevitables. Con el viento soplando del sureste a una velocidad notable, se sentirá una ligera frescura en el ambiente, que alcanzará los 14 grados durante las primeras horas. Ya por la mañana, la temperatura comenzará a subir, llegando a unos agradables 18 grados, aunque el día se presentará cargado por la alta humedad, haciéndolo sentir más pesado.

A medida que avance la jornada, el sol asomará tímidamente detrás de nubes y el cielo se moverá hacia un tono más gris. Después del mediodía, el riesgo de chubascos se mantendrá, especialmente en la tarde-noche cuando las temperaturas máximas toquen los 22 grados, pero la sensación térmica podría ser algo más alta. Con el día cerrando después de las 21:21, se espera que la noche traiga consigo temperaturas más frescas, rondando los 13 grados y un ambiente lleno de humedad, que quizás invite a quedarse en casa.

Córdoba: cielos despejados pero lluvia inesperada

El cielo de Córdoba despierta envuelto en una atmósfera de incertidumbre, donde el suave murmullo del viento sugiere un día marcado por sorpresas. Las primeras horas del día transcurren con una temperatura fresca de 13°C, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 11°C. Conforme avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se eleva, anticipando un panorama oscuro que traerá consigo fuertes ráfagas del sur, alcanzando hasta 45 km/h.

Mientras que la mañana se presenta con cielos despejados, la tarde-noche traerá consigo una transformación abrupta. Con un 95% de probabilidad de lluvia, se prevé una drástica caída de temperaturas, que apenas llegarán a los 22°C. La alta humedad, que podrá alcanzar el 100% en ciertos momentos, hará que el aire se sienta bastante pesado. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para el inesperado desahogo que puede ofrecer el agua.

En Huelva, cielo nublado y posibilidades de lluvia

El tiempo se presenta estable durante la mañana, con temperaturas suaves que oscilarán entre 14 y 21 grados. El cielo estará mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia, especialmente hacia la tarde, aunque se esperan vientos leves del sureste que aportarán comodidad a la jornada.

Aprovechar este ambiente tranquilo es ideal para actividades cotidianas, como un paseo por el centro o disfrutar de una buena conversación en una terraza. La temperatura y la brisa harán que la experiencia sea aún más agradable, propiciando momentos de relax.

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en Cádiz

Esta mañana, Cádiz se despierta bajo un cielo mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia del 100% que podría hacer que algunos planes al aire libre se vean afectados. Las temperaturas oscilan entre los 17 y 19 grados y la sensación térmica se siente un poco más fresca, lo que añade un toque de frescura al ambiente húmedo debido a una alta humedad relativa que alcanza el 90%. A medida que avanza el día, los vientos del sur soplarán a una media de 25 km/h y se espera que las ráfagas alcanzan hasta 35 km/h, generando un ambiente más dinámico.

Por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia sigue elevada (90%), el cielo puede presentar algunas variaciones, aún manteniéndose nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados, brindando una sensación térmica similar, pero el aire pesado puede resultar incómodo para algunos. Con el sol saliendo a las 07:22 y poniéndose a las 21:20, hoy disfrutaremos de casi 14 horas de luz, pero será importante estar preparados para la lluvia y alinear los planes con las condiciones meteorológicas.

Jaén: cielo nublado y lluvias persistentes

La jornada en Jaén se presenta con un cielo nublado que invita a no olvidar el paraguas. En la madrugada, las temperaturas oscilan entre los 11 y 13 grados, manteniendo un ambiente fresco. A medida que avanza la mañana, la lluvia se intensificará, alcanzando una temperatura máxima de 21 grados por la tarde.

Con el paso del día, el tiempo se tornará más inestable y las lluvias continuarán en la tarde-noche. Es recomendable vestir prendas impermeables y buscar refugio si se planea salir, ya que las ráfagas de viento también se dejarán sentir con intensidad.

Cielo cubierto y chubascos persistentes en Málaga

Las primeras horas traen un cielo cubierto y la probabilidad de chubascos intermitentes que se intensificará a medida que avance la mañana, con temperaturas frescas que rondarán los 16 grados. A lo largo de la tarde, se notará un ligero ascenso en el mercurio, alcanzando los 24 grados, mientras que la humedad se mantendrá elevada, con un 100% de relativa.

Con el viento del sur soplando a 10 km/h, se recomienda llevar paraguas, ya que las precipitaciones podrían persistir durante toda la tarde y noche, generando un ambiente húmedo. A medida que avance el día, el cielo variará a intervalos de nubes, ofreciendo momentos de calma pero también de lluvia.

Granada: cielo cubierto y lluvia esperada

La mañana se presenta con un cielo cubierto, envuelto en una atmósfera húmeda que nos recuerda la posibilidad de lluvia en cualquier momento. Las temperaturas rondan los 12 grados, con una sensación algo más fresca, así que un abrigo ligero será bienvenido para quienes salgan a la calle.

Con el paso de las horas, es probable que la lluvia se intensifique, especialmente en la tarde-noche, donde se esperan temperaturas que no superarán los 11 grados. A pesar del ambiente gris, no olvidemos un paraguas para mantenernos secos, ya que la lluvia podría acompañarnos durante gran parte del día.

Almería: cielo despejado y ambiente caluroso

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de un agradable inicio de día, con temperaturas frescas que rondan los 16°C. Al avanzar la jornada, el mercurio se alza rápidamente, alcanzando los 25°C por la tarde, haciendo que el ambiente se sienta más caluroso gracias a una suave brisa del SO que soplará a 25 km/h, con ráfagas de hasta 45 km/h.

A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán a 17°C y el ambiente se tornará más fresco. Se recomienda aprovechar el esplendor del día, ya que se prevé que no haya posibilidad de lluvia y el cielo se mantenga despejado, lo que proporciona un lienzo perfecto para disfrutar del atardecer al caer el sol a las 21:06.