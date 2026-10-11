Cielos nublados y temperaturas cambiantes en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos parcialmente nublados dominarán este 11 de octubre de 2026 en buena parte de Andalucía, con presencia de nubes medias y altas. Amanecerá con nubosidad baja y posibles brumas en el litoral mediterráneo y el bajo Guadalquivir. Las temperaturas mínimas descenderán en la costa, mientras que en el interior se registrarán aumentos. En cuanto a las máximas, se prevén descensos ligeros en la costa atlántica y cambios en otras zonas. Los vientos serán flojos y variables, con posibilidad de intervalos moderados de levante en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 11 de octubre

Cielo despejado y tarde cálida en Sevilla

El cielo se muestra despejado a primera hora de la jornada, como si se desperezara lentamente tras una noche tranquila en Sevilla. La temperatura mínima roza los 15 grados, mientras que el sol, tímido pero decidido, comienza a asomarse por el horizonte a las 08:28, prometiendo un día cálido con máximas que alcanzarán los 31 grados. La brisa, suave y constante, soplará a unos 5 km/h, ofreciendo un respiro agradable y evitando que el ambiente se torne pesado, a pesar de los niveles de humedad que rondan el 35%.

Ya por la tarde, el panorama se mantendrá similar, con un cielo que adoptará un ligero velo de nubes. La temperatura se mantendrá en un rango confortable, con máximas que se sentirán como si fueran incluso más cálidas. A medida que el día avanza hacia su ocaso, el sol se despedirá a las 19:52, dejándonos una jornada encantadora con la promesa de noches cálidas, donde las temperaturas apenas descenderán, manteniendo el encanto del verano sevillano.

CÃ³rdoba: cielo nublado con lluvias intermitentes

En una mañana de inminente cambio, Córdoba despierta con un leve soplo de aire que anuncia una jornada movida. Las nubes se acumulan suavemente en el horizonte y el suave murmullo de la lluvia intermitente parece estar a la vuelta de la esquina, dejando tras de sí una estela de frescura en el ambiente.

Al avanzar la jornada, el contraste será palpable: mientras la mañana se presenta templada con temperaturas que alcanzan los 25°C, la tarde traerá consigo un descenso térmico abrupto y un viento fuerte que superará los 30 km/h. Con una humedad relativa que puede llegar al 100%, es aconsejable no olvidar el paraguas y estar preparados para cambios inesperados.

En Huelva, cielo nublado por la mañana y despejado por la tarde

El tiempo se presenta estable, con un cielo que variará de algo nublado por la mañana a despejado en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados, ofreciendo un ambiente agradable, ideal para disfrutar de un paseo o cualquier actividad al aire libre. La brisa será leve, orientada del sur, contribuyendo a la sensación de frescura.

Aprovechar la jornada parece un buen plan, dado que no habrá previsión de lluvia. Será un día tranquilo, perfecto para salir a caminar, tomar un café en la terraza o simplemente disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Cielo claro y ambiente cálido en CÃ¡diz

Mañana en Cádiz amanece con un cielo claro y luminoso, invitando a disfrutar de un día sin lluvias, ya que no se espera precipitaciones. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un calor agradable que hará que la sensación térmica se sienta especialmente cálida, con valores que podrían llegar hasta los 25 grados. El viento soplará de forma suave, aunque con alguna racha más intensa, por lo que se recomienda moderación al salir.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, pero el ambiente se sentirá un poco pesado debido a la alta humedad, que alcanzará el 85 por ciento. Con temperaturas que rondarán entre 22 y 24 grados en este tramo de la jornada, será un tiempo ideal para disfrutar al aire libre. La puesta de sol se espera a las 19:54, lo que nos dará alrededor de 11 horas y 26 minutos de luz diurna para aprovechar.

JaÃ©n: cielos despejados y calor intenso

La mañana en Jaén despierta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para comenzar el día. Con temperaturas que rondan los 16 grados, se recomienda disfrutar del aire matutino antes que el sol empiece a calentar con más fuerza. A medida que avanza la jornada, el calor se intensificará, alcanzando los 25 grados en la tarde, con un ligero soplo de viento del noreste, que aportará una sensación agradable.

A lo largo de la tarde, el tiempo se mantendrá soleado, perfecto para actividades al aire libre. Con temperaturas que se estabilizan, es un buen momento para salir y disfrutar de un paseo. No olvides llevar una botella de agua y aplicar protector solar; el sol estará brillante y será un compañero constante hasta caer la noche.

Cielos despejados con lluvia al anochecer en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado en Málaga, donde la brisa suave y temperaturas frescas, alrededor de 16 grados, invitan a salir. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá notablemente, alcanzando los 26 grados en la tarde, aunque la humedad podría aumentar, creando una sensación térmica cálida.

Por la tarde, se prevé la posibilidad de chubascos intermitentes, especialmente a medida que caiga la tarde-noche, así que es recomendable no olvidarse el paraguas. El viento del sur soplará moderadamente, aportando frescura a la jornada, pero las ráfagas podrían intensificarse, por lo que es sensato mantener una chaqueta a mano.

Granada: agradable día soleado y fresco

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que oscilará entre los 14 y 16 grados. La ligera brisa del viento, que sopla a unos 5 km/h, hará que la sensación térmica se mantenga agradable para disfrutar de un paseo por la ciudad.

A medida que avance el día, el sol se intensificará y alcanzará una temperatura máxima de 21 grados por la tarde. Será un momento ideal para llevar ropa ligera y aprovechar el buen tiempo. No olvides disfrutar de una buena bebida refrescante mientras admiras el paisaje granadino.

AlmerÃ­a: cielo despejado con nubosidad vespertina

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día en Almería. La temperatura matutina arrancará en torno a los 18°C, ofreciendo un ambiente agradable que irá en ascenso hasta alcanzar los 25°C por la tarde. A medida que avance el día, el viento del sureste soplará con una velocidad moderada de 15 km/h, añadiendo un toque de frescor a la jornada.

Sin embargo, la tarde podría traer un aumento en la nubosidad, por lo que es recomendable llevar una chaqueta ligera para disfrutar de la agradable brisa. La humedad relativa variará entre un mínimo de 55% y un máximo de 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica oscile, alcanzando los 25°C. Aprovechen el sol, ya que se pondrá a las 19:38, cerrando un día lleno de contrastes.