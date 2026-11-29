Cielos con intervalos de nubes medias y altas dominarán el conjunto del territorio en Andalucía este 29 de noviembre de 2026. Se prevé la posibilidad de bancos de niebla en el extremo occidental de la comunidad y en Sierra Morena. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán un descenso en las sierras del tercio oriental, con pocos cambios en el resto. Los vientos serán flojos y variables, ofreciendo un respiro en las jornadas invernales.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 29 de noviembre

Cielo despejado y sol radiante en Sevilla

El cielo sevillano se despereza lento esta mañana, envolviendo la ciudad en una suave bruma que lo hace parecer casi etéreo. Las temperaturas rondan los 7 grados al amanecer, pero el termómetro comenzará a ascender rápidamente hasta alcanzar una máxima de 21. Un viento del noreste, de 10 km/h, acaricia la piel, aunque se espera que no haya más que un ligero susurro de nubes, dejando el sol brillar con fuerza a lo largo del día. La humedad, con un pico del 95%, podría hacer que el ambiente se sienta un tanto cargado, pero es solo un pequeño recordatorio de que el verano aún no se ha ido del todo.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que el calor del sol se apodere del ambiente. Con una sensación térmica que puede alcanzar los 21 grados, será un buen momento para salir y disfrutar de las últimas horas de luz, que se extenderán hasta pasadas las 18:00. No se esperan lluvias durante la jornada, ni en la mañana ni en la tarde-noche, lo que nos brinda la oportunidad perfecta para contemplar un atardecer sin nubes que lo ensombrezcan. La calma del día nos invita a aprovechar al máximo el tiempo.

CÃ³rdoba: ambiente cambiante con lluvia prevista

La jornada en Córdoba se despierta con una mezcla de nubes y un aire inusual que preanuncia cambios. Los primeros rayos del sol luchan por atravesar un cielo que se torna incierto, con temperaturas que apenas alcanzan los 7 grados en la madrugada y que subirán hasta los 17 en la mañana, mientras el viento del noreste comienza a hacerse sentir con su suave murmullo.

Con el avance del día, el tiempo se tornará más revuelto. A medida que las temperaturas bajen a la tarde, se prevén rachas de viento que podrían superar los 30 km/h y un aumento de la humedad, alcanzando un 100%. Para quienes salgan, es recomendable llevar paraguas, ya que las lluvias pueden ser intensas y el fresco viento puede hacer que la sensación térmica se sienta aún más baja.

En Huelva, mañana fresca con tarde nublada

El día se presenta con un tiempo estable, donde la mañana será fresca y algo soleada, mientras que por la tarde habrá algunas nubes, pero sin cambios significativos en la temperatura. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8 y una máxima de 20 grados, con una leve brisa que no inquietará el ambiente.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando las temperaturas agradables que invitan a realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Un café en una terraza puede ser el mejor plan para disfrutar de esta jornada.

Ambiente fresco y nublado hoy en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo nublado, sin probabilidades de lluvia en las primeras horas. A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 10 y 18 grados, con una sensación térmica más cálida que promete mantener el ambiente fresco y agradable. La humedad será notable, alcanzando hasta el 90%, lo que generará una sensación pesada a lo largo del día.

Por la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con ausencia de precipitaciones. Las temperaturas se sitúa en torno a los 17 grados y el viento soplará suavemente desde el este, rondando los 11 km/h. Con la salida del sol a las 08:16 y su ocaso a las 18:09, Cádiz disfrutará de un total de diez horas de luz.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente agradable

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados, ideal para comenzar el día con energía. Las temperaturas oscilan entre los 7 y 8 grados, ofreciendo una sensación térmica mínima que nos invita a llevar una chaqueta ligera.

A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá agradable, alcanzando una máxima de 15 grados por la tarde. Será una jornada perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvides salir a dar un paseo y aprovechar la calidez del sol.

Cielos cubiertos y chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Málaga, con temperaturas que rondan los 8 grados. A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá cubierto y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 20 grados en la tarde, ofreciendo un contraste notable.

Sin embargo, se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, lo que podría aconsejar llevar un paraguas si se planea salir. La sensación térmica alcanzará hasta 19 grados en su punto más alto, con un viento suave del sector que brindará un respiro ante la humedad, que oscilará entre el 35 y el 80 por ciento.

Granada:

Ambiente sereno con brisa suave

A lo largo de la mañana, Granada disfrutará de un tiempo sereno con cielos claros y un ambiente fresco. La temperatura oscilará entre los 6 y 11 grados, creando una sensación agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tónica. Las temperaturas subirán, alcanzando hasta los 16 grados por la tarde, acompañadas de una ligera brisa. Es un buen momento para salir a pasear, así que no olvides abrigarte un poco y disfrutar del sol que nos regalará la tarde.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día en Almería. La mañana arranca fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados, pero por la tarde el mercurio subirá hasta alcanzar los 18 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. El viento soplará de forma suave desde el sur, con rachas que pueden alcanzar hasta los 25 km/h.

A medida que avanzamos hacia la tarde, se prevén algunas nubes que podrían tapar el sol, aunque sin amenaza de lluvias. Es ideal aprovechar el día al aire libre, pero sugiero llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán hasta los 12 grados, manteniendo una sensación térmica que podría sentirse más fresca.