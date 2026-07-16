Cielos despejados y vientos suaves en Andalucía según AEMET

Cielos despejados y polvo en suspensión marcarán la jornada del 16 de julio de 2026 en el conjunto del territorio andaluz. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán estables. Los vientos serán generalmente suaves, aunque se prevén intervalos moderados del oeste en las zonas costeras y en el tercio oriental durante la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 16 de julio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El sol asomará en Sevilla como un tímido invitado, regalando una jornada clara y luminosa. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, dejando un suave resplandor que acompañará el despertar de la ciudad. Los termómetros marcarán una mínima de 21 grados y, a medida que el día avance, se espera que la temperatura alcance un máximo de 37 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a ser aún más alta debido a la elevada humedad que rondará el 85%. Por la mañana, el viento será moderado, soplando con una velocidad de 10 km/h, pero perderá fuerza conforme se acerque el mediodía.

Ya por la tarde, el calor se hará notable y el ambiente se sentirá cargado, propio de un día típico sevillano en esta época del año. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35 grados, proporcionando un contraste atractivo entre la calidez del sol y el frescor de la brisa vespertina. La puesta del sol, a las 21:43, cerrará el día con un espectáculo de luces en el horizonte, mientras la noche nos traerá una temperatura más suave de 25 grados. Con la probabilidad de lluvia cercana a cero, hay margen para disfrutar esta jornada sin preocuparse por precipitaciones.

CÃ³rdoba: cielo gris y rachas de viento

El aire en Córdoba se siente diferente esta mañana, una mezcla de humedad en el ambiente y una ligera brisa que anticipa cambios. El cielo se presenta gris y sombrío, augurando un día marcado por la inestabilidad. A medida que avanza la jornada, el viento soplará con fuerza, alcanzando rachas de hasta 75 km/h y las temperaturas oscilarán entre los 20 °C por la mañana y un máximo de 39 °C en la tarde.

La temperatura tendrá un notable descenso hacia la noche, sumando el efecto de la humedad que puede llegar a ser agobiante. Los cielos despejados de la mañana darán paso a un panorama más variable, con la probabilidad de lluvias incrementando. Es un día para tener a mano el paraguas y no descartar una prenda abrigada, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

Las predicciones indican un tiempo estable en la ciudad, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. La mañana comenzará con una mínima de 20 grados, mientras que la tarde alcanzará los 34, con ligero viento que podría hacer sentir un poco más frescas las horas cálidas.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para disfrutar de un rato en el parque o explorar el entorno. Aprovechemos las buenas condiciones para relajar la mente y salir a disfrutar.

Cielo despejado y temperaturas agradables en CÃ¡diz

Como amanece el día en Cádiz, los rayos del sol empezarán a iluminar el cielo, que se mostrará mayormente despejado. Las temperaturas serán suaves, rondando los 23 grados en las primeras horas. Con una brisa ligera del sur y una velocidad de viento de 20 km/h, el ambiente será agradable, aunque la humedad relativa del 55% mantendrá una sensación de frescor. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 28 grados. La tarde se presentará con cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de lluvia, ofreciendo un espléndido día con aproximadamente 14 horas de luz.

Con la puesta del sol programada para las 21:42, Cádiz disfrutará de un cierre de jornada cálido pero soportable. La humedad aumentará ligeramente, generando un ambiente más pesado en la noche, pero el viento, aunque con posibles rachas de hasta 9 km/h, aportará algo de frescura. En general, será un día agradable y tranquilo, ideal para pasear por la playa o disfrutar de una velada al aire libre.

JaÃ©n: calor intenso y sol brillante

Esta mañana en Jaén se presenta un cielo mayormente despejado, creando un ambiente cálido y agradable, con temperaturas que rondan los 25 grados. A medida que avanzamos hacia la tarde, la temperatura ascenderá hasta alcanzar un máximo de 38 grados, manteniendo la calidez durante la noche. Es un día ideal para disfrutar al aire libre, así que no olvides hidratarte y usar ropa ligera, ya que el calor será intenso y el sol, brillante.

Calor intenso y sol radiante en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 24 °C. A medida que avance la mañana, el calor comenzará a hacer su aparición y se alcanzará una temperatura máxima de 38 °C en la tarde, bajo un sol radiante y un viento moderado del sureste que soplará a 10 km/h.

Con el paso de las horas, no se prevén lluvias durante la mañana, pero los más sensibles al calor deberán prepararse para una tarde calurosa, ya que la sensación térmica podría llegar a los 39 °C. Es recomendable hidratarse adecuadamente y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas del día en Granada nos ofrecen un cielo despejado y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 22 grados. La calma del viento acompaña esta mañana, favoreciendo un despertar agradable sin rastro de lluvia. A medida que avance la jornada, el sol ganará terreno, elevando el termómetro hasta alcanzar máximas de 22 grados por la tarde y una sensación térmica que puede llegar a los 40 grados. Para disfrutar del día, una camiseta ligera y unos buenos gafas de sol serán tus mejores aliados.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día. La temperatura se siente fresca al amanecer, pero conforme avance la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 32°C por la tarde, mientras una suave brisa del sureste soplará a 15 km/h.

A medida que el sol se desplaza por el horizonte, se recomienda hidratarse adecuadamente y aprovechar el clima mayormente agradable. La noche caerá sin riesgo de lluvia, por lo que será un buen momento para disfrutar de las agradables temperaturas que rondarán los 27°C.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET