Cielos despejados y suaves brisas en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos predominarán este 14 de julio de 2026 en la mayor parte de Andalucía, aunque se esperan intervalos de nubes medias y altas. En el interior del tercio oriental habrá nubosidad de evolución diurna, acompañada de polvo en suspensión. Las temperaturas se mantendrán estables en el tercio occidental, mientras que ascenderán en el resto de la región. Los vientos serán flojos y variables, con brisas suaves en la costa.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 14 de julio

Cielo despejado y calidez primaveral en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento, mostrándose despejado y luminoso en una jornada que se perfila cálida. Este 21 de octubre, la temperatura mínima arranca en 18 grados y, con el sol elevándose a las 07:14, la ciudad se irá caldeando hasta alcanzar un máximo de 33 grados al mediodía. La brisa soplará desde el sureste a unos 20 km/h, añadiendo un toque fresco que será apreciado en medio de la calidez. La humedad, aunque perceptible, no será excesiva, por lo que el ambiente no se sentirá pesado.

A primera hora, la sensación térmica comenzará su ascenso, invitando a disfrutar de un café al aire libre. Ya por la tarde, tras un cielo que permanecerá mayormente despejado, las temperaturas se mantendrán agradables antes de descender suavemente al caer el sol a las 21:44. Con la probabilidad de lluvia prácticamente nula, los sevillanos pueden estar tranquilos y disfrutar de esta jornada primaveral.

CÃ³rdoba: cielo nublado con lluvias a la vista

Un suave murmullo de viento anuncia una jornada de cambios significativos en Córdoba, donde las nubes se aglutinan en el horizonte, presagiando lluvias inminentes. Esta mañana, el sol asoma tímidamente entre la bruma, con temperaturas que rondan los 19 grados, pero la tarde promete un descenso térmico notable, alcanzando solo 33 grados, lo que refrescará el ambiente junto con las ráfagas que soplarán a 40 km/h.

La transición será palpable: la mañana se presentará relativamente serena, pero a medida que avancen las horas, el tiempo será más inestable. Con una probabilidad de lluvia del 80% y una sensación térmica que podría sentirse incluso por debajo de los 18 grados, es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que la humedad superará el 80%, generando una atmósfera bastante densa y pesada.

En Huelva, sol y nubes con brisa suave

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 28 grados, acompañadas de una suave brisa, lo que hará que se sienta agradable en general.

Un ambiente tranquilo invita a aprovechar el día, ideal para pasear por el parque o disfrutar de una tarde en una terraza. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre y disfrutar de la calidez del sol.

Ambiente cálido y soleado hoy en CÃ¡diz

A primera hora de la jornada, Cádiz despierta en un ambiente cálido y húmedo, con temperaturas que rondan los 22 grados. El cielo estará parcialmente nublado y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de los primeros rayos de sol desde las 07:18. A medida que avanza el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en 26 grados, con una sensación térmica similar debido a la creciente humedad, que podrá llegar hasta el 90%. El viento soplará de forma constante, con rachas que alcanzan hasta los 30 km/h, ofreciendo un ligero alivio ante la calidez.

Durante la tarde, el sol permanecerá en el firmamento hasta las 21:43, prolongando la luz del día. Aunque el ambiente se mantendrá pesado por la humedad, las altas temperaturas se equilibrarán con el viento moderado. Al caer la noche, la temperatura descenderá a los 22 grados, por lo que la jornada se cerrará con una temperatura agradable y sin riesgo de lluvia. En resumen, será un día cálido y húmedo ideal para disfrutar de la belleza de Cádiz.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, con temperaturas que rondan los 22 grados. La brisa suave del noreste, a unos 10 km/h, contribuye a que la sensación térmica sea agradable, alcanzando 21 grados. A medida que avanza el día, las temperaturas subirán hasta los 36 grados por la tarde, manteniendo un tiempo soleado y estable sin riesgo de lluvia.

Ya en la tarde, se espera que el calor se sienta más intensamente, con una máxima de 37 grados. Por la noche, la temperatura descenderá a unos confortables 26 grados. Es recomendable vestir ropa ligera y disfrutar del sol, aprovechando un día perfecto para pasear al aire libre.

Calor intenso y viento del sur en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 23 °C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender hasta alcanzar los 37 °C en la tarde, creando un contraste notable en el ambiente. El viento sopla con fuerza moderada desde el sur, aportando una sensación de calidez que se intensificará durante el día.

A pesar de la ausencia de probabilidad de lluvia, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas. Por la noche, la temperatura descenderá a unos agradables 27 °C, ideal para disfrutar del aire libre. Manténgase atento a posibles cambios en la humedad, que podría elevarse hasta el 65 % en los momentos de mayor calor.

Granada:

Cielo despejado y calor intenso

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable de 21 grados, que invitan a salir a disfrutar del aire fresco. Con un leve viento del sur, el ambiente es cómodo, sin rastro de lluvia.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará los 35 grados, manteniendo un cielo soleado y favorable. Es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar la protección solar, ya que el sol brillará con fuerza. La tarde y la noche seguirán siendo cálidas, perfectas para pasear por la ciudad.

AlmerÃ­a: sol radiante y ambiente caluroso

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Almería, con temperaturas que rondan los 22 grados. A medida que avanza el día, el sol se apodera del cielo, elevando el termómetro hasta los 30 grados por la tarde, mientras el viento sopla suave del sureste a 10 km/h.

Sin embargo, a pesar de la calidez diurna, se espera que, al caer la tarde, el cielo se mantenga despejado, ideal para disfrutar del atardecer a las 21:29. Es recomendable llevar agua y protección solar, ya que la sensación térmica podría alcanzar hasta los 33 grados.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET