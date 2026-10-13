Cielos despejados y lluvias en el litoral: previsión AEMET para Andalucía hoy

Cielos mayormente despejados en el conjunto del territorio andaluz este 13 de octubre de 2026, aunque se espera nubosidad de evolución en las sierras orientales y algunas lloviznas ocasionales en el litoral mediterráneo. Las temperaturas subirán en general, salvo en las máximas de la vertiente mediterránea, donde se prevé un descenso. Los vientos serán flojos y variables, aunque el levante se intensificará a partir del mediodía en el litoral.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 13 de octubre

Cielo variable y calor ligero en Sevilla

El cielo se asomará con un vaivén suave, dejando ver algunos destellos de sol entre nubes esporádicas que, sin embargo, no traerán consigo lluvias inesperadas. La jornada en Sevilla promete temperaturas que oscilarán desde una fresca madrugada de 16 grados, llegando a alcanzar un calor notable de hasta 34 por la tarde. La humedad, moderada, puede dar lugar a una sensación térmica ligeramente elevada, haciendo que el ambiente se sienta algo pesado en las horas más calurosas.

Ya por la tarde, con el sol descendiendo para despedirse sobre el horizonte a las 19:49, el viento también se hará notar, aunque a un ritmo pausado, con ráfagas de hasta 5 km/h. Este suave soplo permitirá disfrutar del calor sin que se convierta en una experiencia agobiante. A medida que la noche se adentra, las temperaturas irán cediendo, invitando a los sevillanos a disfrutar de un fresco ambiente de 22 grados, perfecto para paseos y charlas al aire libre.

CÃ³rdoba: nubes y cambios con posibles lluvias

Las nubes han decidido hacer de las suyas en Córdoba, trayendo consigo un día de grandes contrastes y un aire fresco que presagia cambios. A medida que el sol asoma a las 08:25, los primeros rayos iluminan la mañana, aunque las ráfagas de viento ya comienzan a moverse, marcando un inicio dinámico con una temperatura que ronda los 14 grados.

Avanzando hacia la tarde, la situación se tornará más inestable, con cielos nublados y un pronóstico de lluvias que podría dejar huella, además de que se esperan vientos con rachas por encima de los 30 km/h. La sensación térmica puede descender hasta los 14 grados, contrastando con la máximas que alcanzarán los 33 grados. No olvide llevar el paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

En Huelva, cielos despejados y brisa suave

Un día de tiempo estable se presenta en la ciudad, con cielos mayormente despejados durante la mañana y algo de nubosidad en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 30 grados y se espera una brisa suave que hará la sensación térmica agradable, sin preocuparse por lluvias.

Es un día ideal para pasear por los alrededores, disfrutar de una comida al aire libre o simplemente relajarse en un parque. Un ambiente tranquilo acompaña las actividades diarias, permitiendo aprovechar cada momento con calma.

Ambiente caluroso y soleado hoy en CÃ¡diz

La jornada en Cádiz comienza con un amanecer templado, ya que se esperan temperaturas que rondarán los 20 grados a primera hora. A medida que avance el día, el termómetro ascenderá hasta alcanzar un máximo de 28 grados, ofreciendo un ambiente caluroso y agradable. El cielo se presentará mayormente despejado, sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de unas bonitas horas de sol desde las 08:30 hasta las 19:51, sumando un total de 11 horas de luz.

Sin embargo, el viento soplará del sureste a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h, por lo que se recomienda tener cuidado. La humedad, aunque no excesivamente alta, mantendrá un ambiente algo pesado, con un 90% de humedad máxima. En general, será un día ideal para disfrutar al aire libre.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente cálido

El tiempo en Jaén se presenta con cielos despejados y una suave brisa que dará la bienvenida a la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 17 grados, ofreciendo un ambiente agradable para comenzar el día.

A medida que avanza la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando máximas de 29 grados por la tarde. La sensación térmica puede llegar a ser cálida, por lo que es recomendable usar ropa ligera y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Cielo despejado y posibilidad de lluvia en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas alrededor de los 20 grados. A medida que avanza el día, el thermómetro superará los 27 grados y se prevén ráfagas de viento de hasta 5 km/h que aportarán un leve alivio.

Sin embargo, con la llegada de la tarde-noche, hay que estar atentos, ya que podrían aparecer algunas precipitaciones puntuales que refrescarán la jornada. Es recomendable llevar consigo un paraguas si se planea salir más tarde.

Granada: ambiente ideal para disfrutar al aire libre

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 15 grados. Con el viento suave del sureste, el ambiente es fresco pero se siente cómodo al salir. A medida que avance el día, el sol se hará más protagonista, alcanzando una máxima de 27 grados en la tarde. La sensación térmica podría llegar hasta los 30 grados, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar la protección solar. Una jornada ideal para disfrutar al aire libre.

AlmerÃ­a: cielo despejado con posible lluvia

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que irá dando paso a una jornada más templada en Almería, donde por la mañana la temperatura se mantendrá en torno a los 20°C. Sin embargo, la tarde se presentará algo más cálida, con un máximo de 28°C antes de que el sol se esconda a las 19:35.

A medida que avanza el día, se prevén posibles precipitaciones puntuales hacia la tarde-noche, por lo que es recomendable salir preparado. Además, el viento soplará desde el sur a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h, lo que añade un toque dinámico al ambiente.