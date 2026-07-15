Andalucía: cielos poco nubosos con tormentas ocasionales y ascenso de temperaturas, según AEMET

Cielos poco nubosos dominan el conjunto del territorio andaluz este 15 de julio de 2026, con algunas nubes medias y altas. En las sierras orientales, podría haber nubosidad de evolución diurna y hasta algunas tormentas ocasionales. El polvo en suspensión será una característica en la vertiente mediterránea. Las temperaturas irán en ascenso, especialmente las máximas en la vertiente atlántica, mientras que los vientos se mostrarán flojos y variables, aunque moderados en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 15 de julio

Cielo despejado y calor ligero en Sevilla

El cielo de Sevilla se presenta con un suave manto de nubes que, como si se desperezara lentamente, promete un día agradable. Este 18 de octubre, las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los cálidos 37 grados que, acompañados por una humedad que podría resultar un tanto pesada, harán que la sensación térmica se acerque a los 37. Ya por la mañana, la brisa será casi imperceptible, ya que el viento soplará con calma, mientras que el sol, como un tímido invitado, asomará a las 07:15, brindando un amanecer lleno de luz.

A medida que avance la jornada, las nubes darán paso a un cielo mayormente despejado, animando a disfrutar de las horas de luz que se extienden hasta las 21:44. No hay riesgo significativo de lluvia, así que las actividades al aire libre están aseguradas. En cambio, a la tarde, se espera que el calor se sienta más intensamente, pero con una ligera brisa que podría aligerar el ambiente. Así que, por esta vez, Sevilla nos regala un día en el que el sol brillará con fuerza y el aire permanecerá fresco.

CÃ³rdoba: cielo nublado y ambiente lluvioso

El sol se asoma tímidamente tras un manto de nubes, en un amanecer que ya promete sorpresas. Los vientos comienzan a moverse con fuerza, mientras la humedad se siente en el aire, creando un ambiente de expectación en la mañana cordobesa. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 40 grados, marcando una sensación térmica que podría alcanzar los 39 grados en su momento más cálido.

La tarde, sin embargo, traerá un giro notable; con un cielo que seguirá encapotado, la probabilidad de fuertes lluvias será mínima, pero no hay que descartar algunas ráfagas de viento que superarán los 30 km/h. La combinación de humedad que podría llegar hasta el 85% con temperaturas descendentes nos sugiere que es un día para no olvidar el paraguas y estar preparados para cualquier cambio.

En Huelva, ambiente estable y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados. Las nubes estarán presentes de forma ligera, aunque no se anticipa lluvia ni cambios relevantes. Las suaves ráfagas de viento aportarán una agradable brisa, ideal para disfrutar del aire libre.

Con este ambiente tranquilo, es un buen día para salir a pasear por el parque o disfrutar de una merienda en las terrazas. Así que, si tienes un rato libre, aprovecha para relajarte y desconectar un poco en la calle.

Día soleado con brisa fresca en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz amanece con una ligera brisa y temperaturas agradables, comenzando en torno a los 22 grados. Con una probabilidad de lluvia muy baja, solo un 5%, el cielo se prevé mayormente despejado hasta el mediodía, lo que permitirá disfrutar del sol al máximo. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 28 grados, mientras que la humedad se mantendrá alta, especialmente en la mañana, haciéndolo un día un poco pesado.

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado y la sensación térmica podría llegar a ser de 32 grados, aunque no se espera lluvia. Las ráfagas de viento, que podrían llegar a los 9 km/h, acompañarán el día, brindando una leve frescura. Con un total de más de 14 horas de luz, la jornada promete ser ideal para disfrutar al aire libre en esta hermosa ciudad andaluza.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

Esta jornada en Jaén se presenta con un cielo despejado por la mañana, ideal para disfrutar de un ambiente cálido y agradable. La temperatura mínima rondará los 22°C y la sensación térmica será similar, permitiendo una sensación refrescante a primera hora.

A medida que avance el día, el sol se mantendrá radiante y la temperatura máxima alcanzará los 37°C, lo que promete una tarde calurosa. No olvides hidratarte y usar ropa ligera para sobrellevar el calor. ¡Aprovecha el buen tiempo para salir y disfrutar del aire libre!

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo mayormente despejado, favoreciendo una fresca temperatura de 24°C. Sin embargo, a medida que avanza el día, el mericuro subirá hasta alcanzar los 38°C en la tarde, acompañado de un viento suave que soplará desde el sur a 10 km/h.

A pesar de la calidez vespertina, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente entre las horas centrales del día. La noche promete ofrecer un descenso en la temperatura, así que conviene salir abrigado para disfrutar del fresco que nos ofrecerá y aliviar la sensación térmica que alcanzará los 36°C durante la tarde.

Granada: mayormente soleado y caluroso

El tiempo en Granada se presenta esta mañana con cielos despejados y una agradable temperatura de unos 22 grados. A medida que avance el día, la sensación térmica podría alcanzar hasta los 41 grados, aunque el ambiente seguirá siendo mayormente soleado, lo que augura un buen transcurso del día sin riesgo de lluvias.

Por la tarde, el calor se mantendrá y las temperaturas oscilarán hasta un agradable 20 grados al caer la noche. Es recomendable llevar ropa ligera y protegerse del sol si se planea estar al aire libre, pues la combinación de temperaturas y sol puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

AlmerÃ­a: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado, con temperaturas frescas que rondan los 23°C. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 32°C por la tarde, mientras que una suave brisa del sureste, de hasta 15 km/h, aportará una sensación agradable al ambiente.

Para la tarde-noche, se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado, sin posibilidad de lluvias. No obstante, se recomienda aprovechar el sol antes de la puesta, que será a las 21:28, dado que la humedad aumentará y puede hacer que la sensación térmica llegue hasta los 36°C.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET