Andalucía: cielos despejados y ligero ascenso de temperaturas según AEMET

Los cielos en el conjunto del territorio andaluz se presentan poco nubosos o despejados, salvo algunas nubes bajas que pueden asomarse por la vertiente atlántica en las horas de la mañana. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, acompañado de vientos flojos variables en el interior y moderados del oeste en la costa.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 13 de julio

Cielo nublado y calor vespertino en Sevilla

El cielo se despereza lentamente esta mañana en Sevilla, con un manto de nubes que apenas dejan entrever la calidez del sol, que saldrá a las 07:13. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y alcanzarán un cálido pico de 33°C en horas de la tarde, donde la sensación térmica podrá sentirse tan elevada como esa misma cifra. La mañana transcurrirá sin riesgo de lluvia, mientras que el viento del sureste soplará suavemente a unos 5 km/h, ofreciendo un alivio ante el calor creciente.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más pesadamente cálido, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 31°C. La humedad, que rondará el 30%, añadirá un toque de bochorno al final del día. A medida que se acerque la puesta del sol, programada para las 21:45, el tiempo se tornará un poco más fresco, lo que hará que disfrutar de la velada sevillana sea un verdadero placer. Sin embargo, siempre hay que estar atento a posibles ráfagas que podrían alcanzar los 9 km/h, asegurando que el aire se mueva a nuestro favor.

CÃ³rdoba: cielos inestables con posibles lluvias

Los cielos de Córdoba se presentan hoy con una inquietante mezcla de luces y sombras, anticipando un día marcado por la inestabilidad. A medida que el sol se asoma en el horizonte, la temperatura suave de la mañana, en torno a los 17°C, se siente como un susurro, aunque las nubes ya comienzan a acumularse, presagiando cambios drásticos en el ambiente.

Por la tarde, la situación se tornará más agitada, con un descenso notable de la temperatura, que podría alcanzar los 16°C, acompañada de rachas de viento que superarán los 30 km/h. La humedad se sentirá abrumadora, alcanzando hasta el 100%. Por tanto, no olvide llevar el paraguas, porque el tiempo podría sorprender con lluvias inesperadas.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable y agradable, disfrutando de temperaturas que oscilan entre los 17 y 29 grados. El cielo, mayormente despejado, permitirá que el sol brille durante gran parte del día, aunque se anticipan algunas nubes pasajeras. El viento soplará de manera moderada, convirtiendo el ambiente en un espacio cómodo y agradable para quienes estén al aire libre.

Aprovechar este día para pasear por los parques o recorrer el centro de la ciudad es una excelente opción. La tranquilidad del ambiente invita a disfrutar de actividades cotidianas, ya sea en compañía de amigos o en un momento de reflexión personal.

Día soleado y agradable para disfrutar en CÃ¡diz

El tiempo en Cádiz se presenta agradable, con un amanecer caracterizado por un cielo despejado y temperaturas que rondan los 22 grados. A lo largo de la jornada, el sol brillará con fuerza, alcanzando una máxima de 27 grados. Las condiciones son ideales, ya que no se prevé lluvia ni durante la mañana ni por la tarde-noche. Sin embargo, la sensación térmica podría elevarse hasta los 27 grados, brindando una sensación de calor moderado.

La brisa marina soplará desde el oeste a una media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, por lo que es recomendable tenerlo en cuenta si planeas estar al aire libre. La humedad relativa, aunque moderada entre el 55% y el 90%, no será un inconveniente a lo largo del día. Con un total de 14 horas y 27 minutos de luz, será un día espléndido para disfrutar en la ciudad.

JaÃ©n: cielos despejados y sol radiante

La jornada en Jaén se presenta con cielos despejados y una agradable brisa matutina que invita a salir. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y alcanzarán los 35°C de máxima, ofreciendo un ambiente cálido ideal para disfrutar del aire libre.

A medida que avance el día, el sol brillará intensamente y las temperaturas se incrementarán, creando una sensación térmica igualmente cálida. Es recomendable vestir ropa ligera y no olvidarse de la protección solar para disfrutar al máximo de este día radiante.

Ambiente cálido y despejado durante el día en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que se mantendrá a lo largo de la mañana, con temperaturas frescas alrededor de 21 grados. A medida que avancen las horas, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 35 grados por la tarde, mientras el viento sopla desde el sur a una velocidad media de 15 km/h, aportando cierta sensación de frescor.

Durante la tarde-noche, las condiciones se mantendrán estables, aunque se recomienda hidratación debido a la alta humedad que podría llegar al 75%. Las sensaciones térmicas podrían alcanzar los 33 grados, así que es aconsejable disfrutar del aire libre en las horas más frescas.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas del día en Granada se presentan con cielos despejados y una temperatura suave de 18 grados, creando un ambiente agradable. A medida que avance la jornada, la temperatura ascenderá hasta 33 grados y el viento del sureste, con ráfagas moderadas, aportará algo de frescura, manteniendo el tiempo estable y seco.

Por la tarde, se espera que el sol brille intensamente, lo que hace recomendable llevar ropa ligera y protector solar. Al caer la noche, la temperatura descenderá a 24 grados, pero seguirá siendo un agradable tiempo para disfrutar de una velada al aire libre.

AlmerÃ­a: cielo despejado y tarde cálida

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a una agradable y cálida tarde, con temperaturas que alcanzarán hasta los 30 °C. El viento, soplando del sureste a unos 20 km/h, añadirá una sensación de frescura en la mañana, pero el calor se hará notar conforme avance el día.

A lo largo de la jornada, se recomienda mantenerse hidratado y utilizar protector solar, ya que la sensación térmica podría superar los 31 °C en las horas picos. Al caer la noche, aunque las temperaturas disminuirán a 22 °C, el ambiente seguirá siendo cálido y agradable.