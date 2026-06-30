Los 3 destinos europeos que descartan los turistas españoles: cada vez menos gente los elige para visitar en verano

Con la llegada del verano cada vez más cerca, todavía son muchos los que no han decidido dónde pasarán sus vacaciones. Con la entrada inminente del mes de julio, los viajeros más rezagados apuran los días para comprar billetes, reservar alojamiento y organizar una escapada.

Europa ofrece un abanico casi infinito de posibilidades, con ciudades que llevan años apareciendo en las listas de lugares imprescindibles. Sin embargo, dejarse llevar únicamente por los nombres más conocidos o por aquellos destinos que tenemos asociados al atractivo turístico no siempre garantiza una buena experiencia.

De hecho, hay tres ciudades europeas que, pese a ser consideradas algunas de las más bonitas y populares del continente, cada vez son más descartadas por los viajeros cuando llega el momento de decidir dónde ir en verano.

Las ciudades más rechazadas por los viajeros españoles

Según un análisis elaborado por Waynabox, la compañía especializada en escapadas sorpresa, algunos de los destinos más famosos de Europa se encuentran precisamente entre los más evitados por los usuarios españoles a la hora de reservar sus viajes.

El estudio, realizado a partir de los destinos que los viajeros descartan antes de confirmar una escapada sorpresa, ha dejado un resultado inesperado: Londres, Oporto y Lisboa son las tres ciudades europeas que más veces quedan fuera de los planes de los turistas.

Londres encabeza la lista pese a ser uno de los grandes iconos europeos

El caso de Londres llama especialmente la atención. La capital británica es una de las ciudades más visitadas del mundo, con monumentos tan conocidos como el Big Ben, el Palacio de Buckingham o el London Eye, además de una enorme oferta cultural, gastronómica y de ocio.

Sin embargo, aparece como el destino más descartado por los viajeros españoles.

Los motivos pueden ser varios: desde que muchos turistas ya la han visitado anteriormente hasta la sensación de que es una ciudad demasiado conocida para una escapada sorpresa. También pueden influir factores como los precios elevados o la percepción de masificación en determinadas épocas del año.

Oporto y Lisboa: demasiado cerca para una escapada sorpresa

En segundo y tercer lugar aparecen dos ciudades portuguesas: Oporto y Lisboa.

Ambas son destinos muy valorados por su arquitectura, gastronomía y ambiente, pero su cercanía con España podría jugar en su contra. Para algunos viajeros, una escapada sorpresa busca descubrir un lugar completamente nuevo y lejano, por lo que estas ciudades pueden parecer opciones menos emocionantes.

Sin embargo, quienes las conocen destacan precisamente lo contrario: calles llenas de historia, miradores, buena gastronomía y una combinación de tradición y modernidad que las mantiene entre los destinos europeos más atractivos.

París, Milán y Roma también aparecen entre los descartes

El ranking continúa con otros grandes nombres del turismo europeo. París y Milán completan el top 5 de ciudades más descartadas, seguidas de lugares como Bruselas, Lyon, Roma, Niza o Berlín.

La lista completa de destinos menos elegidos por los viajeros españoles incluye:

Londres

Oporto

Lisboa

París

Milán

Bruselas

Lyon

Roma

Niza

Ginebra

Marrakech

Berlín

Marsella

Manchester

Mallorca

¿Por qué se rechazan destinos tan populares?

Aunque no existe una única explicación, los expertos apuntan a varios factores. Uno de ellos es la repetición: muchas personas ya han visitado estos lugares y prefieren aprovechar sus vacaciones para descubrir sitios nuevos.

También influyen la masificación turística, los precios o la búsqueda de destinos menos habituales. En un momento en el que muchos viajeros buscan experiencias más auténticas y menos previsibles, las grandes capitales pueden perder atractivo frente a lugares menos conocidos.

Sin embargo, desde Waynabox recuerdan que aparecer en esta lista no significa que sean malos destinos. Al contrario, muchas de estas ciudades siguen estando entre las más recomendadas de Europa.