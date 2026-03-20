‘Supervivientes 2026’ ante su momento más tenso por culpa de una tormenta: «La situación es límite»

La gala de Supervivientes 2026 celebrada este 19 de marzo ha estado marcada por un temporal que ha provocado una revolución en Honduras. Los concursantes del reality más importante de Telecinco han tenido que soportar unas condiciones climáticas terribles que han provocado intentos de abandono y una intervención en directo del presentador desde Madrid, Jorge Javier Vázquez.

En septiembre de 2025 un grupo de periodistas fuimos invitados a la grabación de Supervivientes All Stars. Dentro de la experiencia, estuvimos una noche participando como auténticos supervivientes (Bueno, teníamos móviles —sin conexión— y alguna cosa más) y hoy, viendo la gala de esta última edición, he revivido y entendido varias cosas.

Un servidor, como turista de paso, sufrió lluvia, se sintió sucio ante las condiciones que viví en Cayo Cochinos durante 24 horas. Todo esto es verdad, pero también experimenté una de las experiencias más liberadoras y privilegiadas de mi vida. Por todo ello entiendo que Jorge Javier Vázquez le diga a Alejandra de la Croix que lo que está viviendo es algo único pero también comprendo que ella quiera abandonar – uno de los momentos más importantes de la gala de hoy-.

El gran temporal

Los concursantes están pasando sus días más complicados en ‘Supervivientes 2026’ con el gran temporal que azota Honduras y, a causa de esto, también el equipo del programa ha tenido que tomar una decisión durante la gala del jueves: empezar directamente desde la palapa a causa de las lluvias.

María Lamela conectaba desde Honduras al comienzo de la gala para contar con todo detalle cómo se está viviendo el temporal entre los concursantes en las diferentes playas: «La situación es límite, llueve desde las 48 horas de forma interrumpida, desde la gala del pasado martes sin parar. Esto está provocando auténticas complicaciones para nuestros supervivientes».

«En Playa Derrota han vivido la noche más complicada desde que comenzó la aventura; esto, sumado al hambre, está provocando conflictos inimaginables entre ellos, la convivencia ha explotado ya por los aires», explicaba la presentadora sobre el estado de este grupo con el temporal, pero que también hacía pasar muy malos momentos en Playa Victoria a todos los concursantes.

Una tormenta que, como María bien explicaba, hacía tomar una decisión sobre la gala: «Esto nos obliga a abrir la palapa en el inicio de la noche, nuestros supervivientes ya están preparados». A los que Jorge Javier Vázquez quería decir algo: «Habéis vivido ya el primer temporal de la edición, no será el último». Y les daba un toque de atención en forma de palabras de ánimo: «Estamos en ‘Supervivientes’, esto no es un concurso cualquiera. Tenéis que demostrar que merecéis estar en el programa».