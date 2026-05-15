El Museo del Jamón presenta en San Isidro su nuevo pack «to go» que trae de vuelta su rosquilla jamonera

Como cada año, el Museo del Jamón, uno de los grandes símbolos de la tradición madrileña, se suma a las fiestas de San Isidro con una propuesta única que aúna innovación y sabor: la vuelta de su Rosquilla Jamonera, la versión más redonda y castiza de su emblemático bocadillo de jamón, que marida con el tinto de verano más popular de la escena española, Don Simón.

Tras su reciente desembarco en Nueva York, la marca vuelve a sus orígenes y realiza un homenaje a la cesta de la Pradera, con el pack listo para llevar y así, poder disfrutar en la festividad con todo el gusto. Presenta el pack to go más castizo: un pan redondo, horneado en casa y relleno del mejor jamón ibérico de cebo, un tinto de verano Don Simón en formato lata y un divertido abanico de regalo para las 300 primeras unidades. Todo esto estará disponible hasta el 17 de mayo en los museos de Carrera de San Jerónimo, Calle Mayor, Gran Vía y Paseo del Prado, por tan solo 9,90 euros.

El abanico «Pa´aires chulos los de aquí» se podrá encontrar, a modo souvenir, en los mismos establecimientos por tan solo 5,00 euros. Además, para todos aquellos que quieran disfrutar del maridaje en barra, en todos los museos de la capital se venderá la rosquilla junto con el tinto de verano por 8,90 euros.

De esta manera, este San Isidro, el Museo del Jamón invita a madrileños y visitantes a disfrutar de esta fiesta de la mejor manera posible. Porque este año, en pack, en barra o individual… pero siempre con la esencia de nuestro jamón de cebo.