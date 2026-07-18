Una familia española pide ayuda urgente a través de las redes sociales para conseguir un avión medicalizado que permita trasladar desde República Dominicana hasta España a una mujer que se encuentra en estado crítico. Sus familiares aseguran que la situación es límite y reclaman apoyo al Gobierno para poder hacer frente tanto al traslado y a los costes de la hospitalización.

La petición se difunde en redes sociales, donde una chica, hija de la paciente, solicita ayuda y pide visibilidad ante la situación que atraviesan en el país caribeño: «Somos una familia española atrapada en República Dominicana. Necesitamos un avión medicalizado, mi madre está en estado crítico». «Nadie nos hace caso», se quejaba en el mismo mensaje.

Otro familiar también publicó un mensaje en la misma red social en el que explicaba la situación económica que atraviesa la familia después de varios días de hospitalización. Según detalla, ya han tenido que asumir decenas de miles de dólares en gastos médicos y necesitan ayuda para continuar afrontando la situación. «Estábamos de vacaciones en República Dominicana y a mi suegra le ha explotado una úlcera. Ya nos hemos gastado un total de 46000 $. Nos están pidiendo en principio unos 30000$ o más. No sabemos qué más hacer. La embajada ha pasado de nosotros». Además, el primo ha tenido que pedir varios adelantos de sueldo en el trabajo para intentar pagar los gastos de allí.

¡Porfavor necesitamos ayuda!

Estábamos de vacaciones en República Dominicana y a mi suegra la ha explotado una úlcera. Ya nos hemos gastado un total de 46000 $. Nos están pidiendo en principio unos 30000$ o más. No sabemos qué más hacer la embajada a pasado de nosotros. — Ӽɢǟɨȶǟռツ (@gaitansito19) July 18, 2026

La mujer afectada es Beatriz, una española de 54 años que está ingresada en la UCI de un hospital privado de Punta Cana tras sufrir una grave urgencia médica durante sus vacaciones en República Dominicana, según publica Infobae. Ella había viajado al Caribe a principios de julio con su marido, su hija y su yerno. Después de una semana allí y a pocas horas de embarcar para regresar a España, se desmayó y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital.

El coste inicial del traslado supera los 3.400 euros (4.000 dólares). También ha tenido que ser sometida a una primera operación quirúrgica y sus familiares calculan que los gastos médicos acumulados alcanzan ya los 43.705 euros (50.000 dólares). La familia también denuncia las dificultades para conseguir sangre compatible, mientras que los médicos afirman que será necesaria una nueva intervención dada la grave situación en la que se encuentra. La familia solicita ayuda y un avión medicalizado que permita repatriar a la mujer de forma segura a España.