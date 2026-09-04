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El 77% de los hombres que toman pastillas para la disfunción eréctil lo hacen sin un diagnóstico médico. Lo hacen solos, guiados por lo que leen en internet, lo que les recomienda un amigo o lo que encuentran en la farmacia. Y llevan tiempo haciéndolo. El 58% supera los seis meses de consumo. Este barómetro es su primer informe anual e incluye una encuesta sobre consumo de pastillas para la disfunción eréctil a 3.570 hombres. Se presenta en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual del 4 de septiembre, promovido por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) desde 2010.

De acuerdo con la encuesta, 9 de cada 10 hombres encuestados seguían presentando dificultades de erección a pesar de tomar pastillas. El desglose revela que el 30,3% las sufría frecuentemente, el 27,9% de forma ocasional, el 19,2% siempre y el 14,1% rara vez. Solo un 8,5% afirmó no haber vuelto a tener problemas desde que las tomaba.

Esto pone en evidencia que las pastillas genéricas de venta libre no siempre representan un tratamiento efectivo para todos los hombres. Además, automedicarse conlleva un riesgo importante, ya que los hombres pueden estar enmascarando otros problemas de salud que requieren atención médica. Lograr una erección depende de un buen flujo sanguíneo, por lo que la disfunción eréctil suele ser una señal de alerta de enfermedades que comprometen la circulación, como la hipertensión o la diabetes.

Ante la falta de eficacia de las pastillas genéricas, los encuestados mostraron interés por explorar otras alternativas. Nueve de cada diez afirmaron que les gustaría explorar otras opciones de tratamiento, como la terapia de ondas focales o las inyecciones intracavernosas. Seis de cada diez muestran el mayor interés en explorar estos tratamientos que, a diferencia de las pastillas, abordan la causa del problema y no solo el síntoma.

La vergüenza que paraliza

Detrás de la automedicación hay algo más que comodidad o desconocimiento. Hay vergüenza. Los médicos de Boston Medical lo ven cada día en consulta, y el barómetro lo confirma. A pesar de vivir en sociedades más abiertas y con mayor acceso a información, el tabú alrededor de la salud sexual masculina sigue cerrando puertas.

«La vergüenza sigue siendo el principal obstáculo. Aunque los pacientes lo justifiquen con excusas, detrás casi siempre está el miedo a hablar de un problema sexual con otra persona», señala el doctor Antonio José Sánchez Barbosa.

«Recuerdo a un paciente que retrasó la consulta porque le daba vergüenza que el personal de recepción lo viera. Llegó a la primera cita con verdadero pánico, pero durante la consulta fue perdiendo el miedo, se sintió a gusto y pudo empezar su tratamiento», comenta el doctor Ignacio Fernández Paniagua.

Consultar es fundamental

Así, la elaboración de este barómetro forma parte de su compromiso con la concienciación sobre la salud sexual masculina. La disfunción eréctil no es simplemente un problema de rendimiento, sino una condición médica que requiere diagnóstico y tratamiento. Dar el primer paso y consultar a un profesional médico es la única forma de saber qué está pasando realmente.