El testimonio de Aarón tras sobrevivir 106 horas bajo los escombros en Venezuela: «Dios me sacó y mandó a sus ángeles»

El silencio tiene un peso específico cuando estás atrapado. No es la ausencia de sonido; es una presencia física que presiona contra los oídos, una oscuridad que se vuelve táctil y una espera que devora la noción del tiempo. Aarón conoce bien esa textura. Durante ciento seis horas, el mundo se redujo a un espacio minúsculo, una caja de hormigón y metal retorcido donde el aire se vuelve un bien escaso y la esperanza, un ejercicio de fe casi irracional.

Grandes desastres

En los desastres naturales, solemos hablar de cifras. Contamos edificios caídos, réplicas, equipos de rescate y, finalmente, supervivientes. Pero detrás de cada número hay una historia de resistencia física y mental que se nos escapa cuando leemos el titular del periódico. La terrible experiencia de Aarón es un ejemplo, enterrado vivo durante muchas horas en los terremotos de Venezuela. Para quienes atraviesan ese túnel, los límites parecen moverse por impulsos que escapan a la ciencia.

Aarón no se describe a sí mismo como un héroe, sino como alguien que, en medio de la nada, decidió no soltarse. Su relato no busca el sensacionalismo de la tragedia, sino el testimonio de una convicción. A menudo, cuando la razón deja de tener asideros, el ser humano se desliza hacia otro nivel de conciencia. Él lo llama fe, una fe pura, descarnada, que no entiende de oraciones aprendidas de memoria, sino de un diálogo directo con lo que él considera una fuerza superior.

Pensar en ángeles

Es fascinante observar cómo, en situaciones extremas, el lenguaje cambia. Aarón no habla de «probabilidades de rescate» o de «protocolos de extracción». Él habla de ángeles. Para el observador externo, es fácil etiquetar esto como un mecanismo de defensa, una alucinación inducida por el trauma y el agotamiento extremo.

Sin embargo, cuando escuchas el relato de quien ha estado en el umbral, esa explicación resulta insuficiente. Él sintió presencias. Sintió manos que no eran de este mundo sosteniendo lo poco que le quedaba de ánimo. Esa percepción, aunque subjetiva, es la que mantiene el pulso estable cuando la sangre apenas circula por las extremidades entumecidas.

Es difícil pensar

Pensar en ciento seis horas es un ejercicio agotador. Imagina cuatro días y medio. Durante ese tiempo, Aarón tuvo que gestionar el miedo, ese invitado insidioso que siempre llega cuando se apaga la última luz. El miedo bajo los escombros no es un grito; es una parálisis lenta. Pero él, en lugar de dejarse arrastrar por el pánico, eligió conversar. Se convirtió en un interlocutor de la oscuridad. Esa determinación, la de no dejar que la mente se apague antes que el cuerpo, es lo que diferencia a quienes salen de los escombros de quienes, lamentablemente, se convierten en parte de ellos.

El momento del rescate, cuando finalmente el hormigón cede y entra la primera ráfaga de aire exterior, no es solo un alivio físico. Es un renacimiento. Aarón recordará siempre ese haz de luz rompiendo la negrura como el momento en que se cerró el círculo. Cuando los rescatistas finalmente dieron con él, no encontraron a un hombre derrotado. Encontraron a alguien que, contra todo pronóstico, había mantenido una batalla silenciosa y la había ganado.

La salida al sol, un renacer

Al salir, la luz del sol suele ser demasiado intensa, casi hiriente. El ruido del mundo exterior es un choque, una cacofonía que resulta abrumadora después de tantos días en el reino de lo callado. Muchos supervivientes experimentan una sensación de extrañeza al volver a la vida cotidiana. Las preocupaciones que antes nos parecían inmensas, el tráfico, las facturas, las tensiones laborales, se disuelven ante la realidad de haber estado frente a frente con el final.

Aarón regresó con una perspectiva distinta. Sus palabras sobre la intervención divina no son un intento de convencer a nadie, sino una necesidad de poner nombre a lo que él vivió como una certeza absoluta.

Lo que Aarón ha compartido no es solo el diario de un superviviente. Es una invitación a replantearnos nuestra propia resistencia. A veces, nuestras «ruinas» no son escombros de hormigón, sino crisis personales, duelos o momentos en los que sentimos que el techo se nos viene encima. La lección de esos días bajo la tierra es que la esperanza, cuando se alimenta con una intención clara, tiene una fuerza capaz de mover montañas, o al menos, de darnos la paciencia necesaria para esperar a que otros vengan a rescatarnos.

Se ve la vida de forma diferente

Hoy, cuando Aarón vuelve a caminar bajo el cielo abierto, cada bocanada de aire tiene un significado distinto. Sabe que las horas que pasó allí abajo no fueron un tiempo perdido, sino el crisol donde se templó algo más profundo que su propia voluntad. Se ha convertido, sin pretenderlo, en una referencia de lo que significa mantenerse en pie cuando todo lo demás se desploma.

Y mientras el mundo sigue girando con su ritmo frenético, su historia permanece ahí, como un recordatorio silencioso de que, a veces, la luz aparece justo cuando hemos aceptado que estamos en la oscuridad total.