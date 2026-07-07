San Judas Tadeo: historia, milagros y por qué es el santo de las causas imposibles

Hay imágenes religiosas que reconocemos casi sin pensarlo. La de San Judas Tadeo es una de ellas: túnica verde, una pequeña llama sobre la cabeza y el rostro de Cristo representado en el pecho. Puede encontrarse en una iglesia grande, en una estampa algo gastada dentro de una cartera o en un pequeño altar doméstico. Su presencia es especialmente habitual allí donde alguien atraviesa un momento complicado.

No es casualidad. Millones de católicos conocen a San Judas como el santo de las causas imposibles o desesperadas. Se le pide ayuda ante enfermedades, deudas, problemas familiares y situaciones que parecen bloqueadas. Cuando ya no se sabe muy bien qué hacer, muchos creyentes recurren a él.

Quién fue San Judas Tadeo y cuál es su historia

San Judas Tadeo estuvo entre los doce apóstoles de Jesús. Ese es el punto de partida más firme. Aparece mencionado en las listas de discípulos recogidas en el Nuevo Testamento, aunque no ocupa el protagonismo de Pedro, Juan o Santiago.

Su nombre, de hecho, le causó un problema durante siglos.

El sobrenombre Tadeo ayudó a distinguir a este Judas del Iscariote. En otros textos aparece como Judas de Santiago y la tradición cristiana lo considera pariente de Jesús. Determinar con exactitud ese vínculo familiar resulta difícil porque las palabras utilizadas en las fuentes antiguas para describir parentescos no siempre tienen una traducción sencilla.

Hay un momento en el Evangelio de Juan donde Judas Tadeo toma la palabra. Ocurre durante la Última Cena. Pregunta a Jesús por qué piensa manifestarse ante sus discípulos y no ante todo el mundo. La intervención es breve, casi fácil de pasar por alto, pero muestra a un apóstol interesado en comprender el alcance del mensaje que estaba escuchando.

Después de la muerte de Jesús, las noticias sobre él proceden principalmente de la tradición. Se cree que predicó el cristianismo en Judea y después viajó hacia regiones de Mesopotamia y Persia. Algunos relatos sitúan a su lado a Simón el Zelote, otro de los apóstoles.

Por qué San Judas Tadeo es el santo de las causas imposibles

Aquí aparece una de las partes más interesantes de su historia. En ningún pasaje de la Biblia se afirma que San Judas sea el protector de las causas imposibles. Su fama nació mucho después.

Durante siglos, numerosos cristianos apenas le rezaban. El motivo parece sencillo: compartir nombre con Judas Iscariote generaba cierta incomodidad. Ante la posibilidad de una confusión, muchos fieles preferían dirigirse a otros santos más conocidos.

De esa circunstancia surgió una antigua explicación devocional. Como San Judas recibía pocas oraciones, se decía que atendía con especial disposición a quienes finalmente recurrían a él. No es una afirmación histórica que pueda demostrarse, naturalmente. Forma parte de la religiosidad popular y de esa manera tan humana de construir vínculos cercanos con determinadas figuras religiosas.

Relatos e historias

Poco a poco comenzaron a circular historias de favores atribuidos a su intercesión. Una enfermedad que evolucionaba mejor de lo esperado. Un trabajo encontrado después de meses de búsqueda. Una familia capaz de reconciliarse cuando las relaciones parecían completamente rotas.

Los relatos viajaban entre vecinos y familiares. “Rézale a San Judas”, recomendaba alguien que creía haber recibido su ayuda. Y la devoción creció así, sin grandes campañas iniciales.

Durante los siglos XIX y XX, distintas comunidades religiosas impulsaron de forma más organizada su culto. Las novenas se difundieron y aparecieron templos dedicados al apóstol. Su nombre quedó cada vez más unido a los casos difíciles.

La expresión “causa imposible” puede llevar a engaño. Para la mayoría de los devotos no significa pedir algo fantástico. Suele hablar de situaciones muy reales: un diagnóstico grave, una deuda imposible de pagar o una crisis personal para la que no se encuentra salida.

Es justo en ese límite, cuando la persona siente que sus recursos se han agotado, donde aparece la figura de San Judas Tadeo.

Los milagros atribuidos a San Judas Tadeo

Resulta complicado calcular cuántos milagros se atribuyen a San Judas. Son miles los testimonios personales recogidos en parroquias, santuarios y familias. Ahora bien, conviene diferenciar una experiencia de fe de un milagro reconocido formalmente por la Iglesia católica.

La Iglesia suele actuar con mucha cautela ante supuestos hechos sobrenaturales. Una recuperación médica inesperada, por ejemplo, necesita ser estudiada antes de recibir una consideración oficial. En la devoción cotidiana, la palabra milagro se utiliza con más libertad.

Muchas historias están relacionadas con la salud. Hay personas que aseguran haberse recuperado de enfermedades graves después de realizar una novena. Otros fieles cuentan soluciones inesperadas a problemas económicos, conflictos judiciales o situaciones familiares especialmente dolorosas.

¿Puede comprobarse cada relato? Evidentemente, no.

Eso tampoco significa que carezcan de importancia para quienes los vivieron. En numerosos templos dedicados a San Judas pueden verse placas, cartas, fotografías y pequeños objetos dejados como agradecimiento. Son exvotos. Algunos apenas contienen unas palabras: “Gracias por el favor recibido”. Detrás puede haber meses o incluso años de angustia.

Hay otro aspecto menos espectacular y quizá más interesante. Algunos creyentes explican que la situación por la que rezaban no desapareció, pero sí cambió su manera de afrontarla. Encontraron serenidad, tomaron una decisión pendiente o recuperaron fuerzas.

La devoción a San Judas Tadeo actual

La festividad de San Judas Tadeo es el 28 de octubre. En algunos países es una fecha discreta. En otros moviliza a miles de personas.

Por eso su imagen continúa presente en tantos hogares e iglesias. Para sus devotos, San Judas representa la posibilidad de conservar un poco de esperanza cuando las circunstancias invitan justamente a lo contrario. Y, en determinados momentos de la vida, esa esperanza ya significa mucho.