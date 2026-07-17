Nadie esperaba la reacción de este monje cuando le dijeron que iba a ser obispo: una pregunta cambió por completo el momento

El momento en el que el Nuncio llega a un monasterio con un sobre bajo el brazo y una noticia que pone tu vida patas arriba no suele ser un instante de euforia. Es más bien un choque frontal con la realidad. Estás allí, en tu celda, con tu horario de rezos, tu silencio, tus libros y tu rutina de años, y de pronto, alguien te comunica que el Papa ha decidido que tu destino ya no es el claustro, sino una diócesis. El estupor es inevitable. La crisis, también. Es humano sentir que el suelo se abre bajo tus pies. Y esto tuvo una respuesta muy curiosa en un caso muy particular.

El peso de una pregunta que desarmó al enviado de Roma

Godfrey Mullen es un monje benedictino con una personalidad peculiar, que protagonizó una gran anécdota en su época más joven. Fue nombrado obispo de Belleville por León XIV.

Cuando aquel monje recibió la noticia, la atmósfera en la estancia se volvió espesa. El Nuncio, un hombre curtido en los pasillos de la diplomacia vaticana y acostumbrado a gestionar estas transiciones con mano firme y tono solemne, esperaba la típica reacción: ese silencio tenso que precede a la aceptación, o tal vez un discurso humilde sobre la indignidad propia. Es el guion de siempre. Pero esta vez, el guion se rompió.

El monje no bajó la cabeza para recitar frases hechas. Hizo una pausa, levantó la mirada y le soltó al Nuncio una pregunta que no venía en el manual: «¿Pero usted está bien seguro de esto?».

La reacción del Nuncio

No fue una impertinencia. Tampoco un intento de rebelión. Fue el latido de un hombre real golpeándose contra una responsabilidad que le superaba. Aquella duda, planteada con la sencillez de quien se sabe pequeño, provocó algo insólito: el Nuncio se echó a reír. Una risa franca, de esas que no se pueden ensayar, que rompió el protocolo en mil pedazos. Aquella carcajada fue el oxígeno que ambos necesitaban. Admitieron, sin palabras, que el plan de Dios a veces parece un desatino y que, ante tales situaciones, lo más honesto es reírse de la propia incapacidad.

La insospechada lección detrás de una duda sincera

Ser monje es, ante todo, una escuela de desapego. Entregas tu voluntad a la comunidad, al horario, al servicio silencioso. Tu «yo» se va diluyendo en un «nosotros» que reza y trabaja. De repente, te arrancan de esa red de seguridad para soltarte en medio de una diócesis, un avispero de problemas administrativos, tensiones humanas y gestiones que te obligan a estar en mil sitios a la vez. Es lógico que te entre el pánico. Es lógico sentir que el Nuncio se ha equivocado de número en la agenda.

Ese intercambio de palabras nos regala una lección importante sobre lo que significa realmente obedecer. A menudo, confundimos la obediencia con un silencio absoluto y una actitud servil, casi mecánica. Pero la obediencia de verdad, la que realmente cambia la historia de alguien, admite el diálogo, la perplejidad y esa irreverencia santa que nace de la autenticidad. Si el hombre no fuera capaz de cuestionarse y de cuestionar a quien le manda ante Dios, su vida sería un simple teatro de apariencias.

Un cambio radical de vida y de trayectoria religiosa

Aquel monje, que hasta ese martes se veía a sí mismo como un engranaje más en su comunidad, comprendió en segundos que su horizonte de servicio iba a ensancharse hasta doler. La risa compartida no restaba seriedad al encargo, al contrario: lo situaba en el terreno de la humanidad. Ambos hombres, cada uno desde su posición, reconocieron que los grandes cambios no se asumen con la seguridad de quien tiene todo bajo control, sino con la vacilación de quien sabe que está caminando sobre aguas profundas.

La duda, lejos de ser un síntoma de debilidad, fue la llave que abrió la puerta a una mayor confianza. Al reconocer su insuficiencia, aquel monje dejó de depender de sus propias fuerzas, que siempre son limitadas, para empezar a apoyarse en algo mucho más grande. Aquella pregunta no era una huida, era un «aquí estoy, pero esto me viene grande». Y ese es, precisamente, el punto de partida de cualquier verdadera vocación.

Al final, tras el intercambio, el Nuncio confirmó que no, que no era un error administrativo. Era él. Y el monje aceptó.

Conclusión

Esa risa siguió flotando en la atmósfera de la sala, un recordatorio constante de que incluso al nivel más alto de la autoesmia, lo que nos protege está la habilidad de no darle demasiado valor a uno mismo. A veces, la respuesta más sincera a Dios se empieza reconociendo, con una sonrisa y un poco de nerviosismo, que estamos muy por encima de la marcha por delante.