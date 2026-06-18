Qué es el Año Santo Jacobeo: cuándo es el próximo y qué supone

Hay personas que hacen el Camino de Santiago por motivos religiosos. Otras buscan una experiencia deportiva, cultural o simplemente personal. Y luego están quienes, sin tener una razón muy definida, sienten la necesidad de recorrer alguna de las rutas que conducen a Compostela al menos una vez en la vida.

Sin embargo, cuando se acerca un Año Santo Jacobeo el interés se multiplica. De repente aparecen preguntas en todas partes: qué significa exactamente, por qué es especial, cuándo vuelve a celebrarse o qué diferencia existe entre realizar el Camino en un año normal y hacerlo durante un Año Jubilar.

Con el tiempo, el Camino cambia y las personas también. Pero la llegada a Santiago continúa teniendo un significado especial para millones de peregrinos.

Qué es el Año Santo Jacobeo y cuándo se celebra

El Año Santo Jacobeo, también llamado Año Jubilar Compostelano, se celebra cada vez que el día 25 de julio, día de Santiago Apóstol, coincide en domingo.

No existe una periodicidad fija como ocurre con otros acontecimientos. El calendario genera una secuencia irregular que suele repetirse en intervalos de 6, 5, 6 y 11 años.

La ceremonia en la Catedral de Santiago de Compostela tiene una fuerte carga histórica y religiosa. El arzobispo golpea ritualmente el muro que sella la puerta y procede a su apertura, dando comienzo oficial al Año Santo. Miles de peregrinos atravesarán esta Puerta Santa en los siguientes meses.

En un año jubilar hay mucha más gente, sí, pero también una sensación colectiva difícil de describir. Como si todos supieran que están participando en algo que ocurre pocas veces.

Cuándo es el próximo Año Santo Jacobeo: 2027

La próxima cita ya tiene fecha. El siguiente Año Santo Jacobeo se celebrará en 2027.

Después del excepcional periodo jubilar de 2021, que fue ampliado también a 2022 por decisión del Papa Francisco debido a las circunstancias provocadas por la pandemia, el calendario vuelve a marcar una fecha especialmente señalada para los peregrinos.

No se trata únicamente de reservar alojamientos. Hay muchas personas que llevan años soñando con realizar el Camino y aprovechan precisamente los Años Santos para dar el paso definitivo.

Es fácil entender por qué. La experiencia adquiere una dimensión especial. Las rutas se llenan de peregrinos procedentes de países muy distintos. Se organizan actos culturales, celebraciones religiosas y actividades vinculadas a la tradición jacobea. Compostela se convierte en un auténtico punto de encuentro internacional.

Qué es la indulgencia plenaria del Año Santo

¿Qué es la indulgencia plenaria? El concepto tiene un significado estrictamente religioso. Es algo así como la remisión total de la pena temporal impuesta sobre pecados personados en confesión. Para personas con una fe profunda, esto es algo muy importante.

Y eso ocurre hoy exactamente igual que hace siglos.

Qué requisitos hay que cumplir para ganar el Jubileo Compostelano

Algunas personas creen que basta con llegar caminando a Santiago. Otras piensan que es imprescindible recorrer cientos de kilómetros.

La realidad es algo distinta. La Iglesia establece una serie de condiciones concretas vinculadas al ámbito espiritual.

La primera consiste en visitar la Catedral de Santiago durante el Año Santo. También debe realizarse una oración ante la tumba del Apóstol Santiago con una actitud de fe y devoción.

A ello se suman otros requisitos tradicionales del catolicismo: confesarse sacramentalmente, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Son las condiciones oficiales vigentes según la normativa eclesiástica.

Historia del Año Santo Jacobeo: desde la Edad Media hasta hoy

La historia del Año Santo Jacobeo va unida a la del Camino de Santiago. El origen sería cuando se encontró el sepulcro del Apóstol Santiago en el siglo IX y comienzan las peregrinaciones a Compostela. En el siglo XII se reconoce oficialmente al Año Santo.

Aquella decisión tuvo consecuencias enormes. Las peregrinaciones crecieron. Surgieron hospitales para atender caminantes. Se construyeron puentes, iglesias y monasterios. Aparecieron mercados y nuevas poblaciones vinculadas al tránsito de peregrinos.

De alguna manera, el Camino ayudó a modelar buena parte de la Europa medieval.

En el siglo XX se produce un auge de la peregrinación y se reconoce como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Los Años Santos más concurridos de la historia del Camino de Santiago

Hablar de los Años Santos más concurridos exige cierta prudencia.

En la Edad Media, las crónicas de la época lo sugieren claramente. Lo que no podemos hacer es cuantificar con precisión esas cifras utilizando criterios modernos. Los datos fiables aparecen mucho más tarde.

La Oficina del Peregrino comenzó a registrar de manera sistemática las Compostelas expedidas, lo que permite analizar la evolución contemporánea del fenómeno jacobeo. Sabemos que los años 1993, 1999, 2004 y 2010, señalan la expansión internacional del Camino de Santiago.

Cómo preparar el Camino de Santiago para el Año Santo 2027

Preparar el Camino para un Año Santo tiene algunas particularidades. La primera recomendación suele ser bastante sencilla: no subestimar la afluencia de peregrinos. Quienes han caminado en años ordinarios pueden sorprenderse al comprobar el ambiente que se genera durante un Jubileo Compostelano.

Elegir la ruta adecuada es un buen punto de partida. El Camino Francés continúa siendo el más popular, pero existen alternativas magníficas. El Portugués, el Primitivo, el Camino del Norte o la Vía de la Plata ofrecen experiencias muy distintas entre sí.

La preparación física merece cierta atención. No hace falta entrenar como un atleta profesional, pero caminar regularmente durante las semanas previas suele marcar una diferencia enorme.

Las botas nuevas compradas dos días antes de empezar tampoco suelen ser una gran idea. Muchos peregrinos veteranos lo aprenden después de sufrir las primeras ampollas.