Hoy, 23 de junio de 2026, se esperan cielos mayormente despejados en toda la provincia de Bilbao, aunque no se descartan algunas tormentas aisladas por la tarde en el interior. Las temperaturas máximas descenderán en el litoral oriental, mientras que el viento soplará flojo del sur, girando a este y nordeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calor intenso

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, adornado con algunas nubes que apenas interrumpen el radiante sol que se alza sobre la ciudad a las 06:32. Con una temperatura que comenzará en 21 grados y un ambiente agradable, el día se pinta de un azul despejado donde no hay riesgo de lluvia, permitiendo disfrutar de la luz natural durante cerca de 15 horas. El viento suave, soplando a unos 5 km/h desde el noroeste, contribuye a que la fragancia del entorno se entrelaza con la frescura de la mañana.

Ya por la tarde, la temperatura ascenderá hasta alcanzar un cálido 43 grados, aunque la sensación térmica podría hacer que parezca un poco más elevada. A medida que el día avanza, el viento se tornará más notable con ráfagas de hasta 8 km/h, pero sin motivo de preocupación. Al caer la noche, la brisa y el diminuto descenso a 26 grados ofrecerán un respiro a los que buscan escapar del calor. La humedad, que rondará niveles máximos de 65%, aportará un toque de carga al ambiente, pero no lo suficiente como para desanimar. Así, la jornada culminará con un colorido atardecer antes de que el sol se esconda a las 21:55, dejando un día más en la historia de Bilbao.

Nubes grises y posible lluvia en Baracaldo

Las nubes grises cubren Baracaldo esta mañana, presagiando un día de inestabilidad donde el viento fresco comienza a hacerse notar. A medida que avanza la jornada, la temperatura alcanzará los 40 grados, pero la sensación térmica se mantendrá en un nivel más fresco que invitará a buscar refugio.

Durante la tarde se espera un contraste notable con el amanecer, ya que el cielo se oscurecerá y podrían registrarse ráfagas de hasta 70 km/h junto con altas probabilidades de lluvia. La humedad relativa podrá llegar hasta el 70%, lo que podría crear una sensación de pesadez en el ambiente. Por ello, será prudente llevar paraguas y abrigarse bien al salir.

Guecho: cielo nublado y brisa fresca

Este miércoles en Guecho amanece con un cielo parcialmente nublado, mostrando una temperatura fresca de 22°C, aunque la sensación térmica podría descender a 21°C. A lo largo de la jornada, el viento soplará desde el este a una velocidad de 28 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 45 km/h, lo que añadirá un toque de frescura al ambiente. La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, descendiendo hasta un 20% en su mínimo, así que no se espera lluvia durante la jornada.

A medida que avancemos hacia la tarde, el sol se elevará hasta marcar máximas de 35°C, ofreciendo un día cálido, aunque el cielo seguirá presentando algunos intervalos nublados. La luz del día estará presente durante 15 horas y 24 minutos, hasta que el sol se ponga a las 21:56. Así que preparen sus actividades al aire libre y disfruten de un día dinámico en Guecho, aunque con ciertas precauciones por el viento.

Santurce: ambiente estable y nubes suaves

La jornada se presenta con un tiempo estable, donde las temperaturas oscilarán entre los 21 y 37 grados. Las nubes serán el marco ideal, aunque las posibilidades de lluvia son mínimas y el viento soplará suave, brindando una sensación de confort durante las horas del día.

Este es un día perfecto para dar un paseo, disfrutar del aire fresco y las vistas que ofrece la ciudad. La tranquilidad del ambiente invita a realizar actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar estas horas agradables.

Cielo despejado y ambiente cálido en Basauri

Esta mañana, Basauri despierta con un cielo despejado y agradable que invita a salir. Las temperaturas rondan los 23 grados, creando un ambiente cálido pero cómodo. A medida que avance el día, el sol seguirá brillando, alcanzando una máxima de 44 grados en la tarde, aunque la sensación térmica puede ser algo más elevada. Se recomienda llevar ropa ligera y, si se tienen planes al aire libre, aprovechar la jornada antes de que baje el sol, ya que la noche se presentará más fresca, con 21 grados. ¡A disfrutar del buen tiempo!

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET