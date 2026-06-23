Hoy, 22 de junio de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con intervalos de nubes altas y calima, a la espera de la evolución nubosa vespertina. Aunque la probabilidad es baja, se podrían registrar tormentas secas en la Cuenca del Nervión e interior de Vizcaya. Las temperaturas mínimas aumentarán, especialmente en el litoral, superando los 25 grados, con máximas también en ligero ascenso. El viento será flojo a moderado, variando hacia el sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento en Bilbao, dejando ver una jornada mayormente despejada. Con temperaturas que oscilarán entre 23 y 43 grados, el ambiente se sentirá cálido, aunque se espera que la humedad, que alcanzará niveles elevados, genere una sensación térmica notablemente más intensa. A medida que el sol asome aproximadamente a las 6:32 de la mañana, la suavidad de la brisa que soplará a unos 25 km/h se sentirá agradable, aunque hay que estar atento a rachas que podrían llegar hasta los 48 km/h.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, animando a los bilbaínos a disfrutar de unas horas de luz hasta cerca de las 21:55. Aunque no hay pronóstico de lluvia a lo largo del día, el ambiente puede tornarse un poco pesado por la alta humedad. Esta combinación de calidez y brisa puede invitar a un refresco en la terraza, disfrutando del vibrante pulso de la ciudad.

Cambios bruscos y ambiente inestable en Baracaldo

Una brisa inquietante recorre Baracaldo esta mañana, presagiando un día de cambios y sorpresas. Las nubes amenazan con cubrir el cielo y las ráfagas de viento ya se hacen sentir, como un aviso de que la calma podría ser efímera. A esta hora, el ambiente es fresco, con temperaturas que rondan los 24 grados, pero la sensación de inestabilidad se intensificará a medida que avanza la jornada.

Por la tarde, el tiempo dará un giro notable: la temperatura máxima alcanzará los 41 grados, pero la combinación de humedad elevada del 85% y el viento que podría superar los 30 km/h generará una sensación térmica aún más agobiante. Con lluvias entre la madrugada y el mediodía prácticamente ausentes, es durante la tarde-noche cuando hay que estar atentos. ¡Hoy no olvides llevar el paraguas por si acaso!

Guecho: calor intenso y viento notable

Esta jornada en Guecho amanece con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilan entre los 21°C y los 36°C. A medida que avanza la mañana, el ambiente se sentirá un tanto pesado, con una humedad que alcanzará un 85%. Se prevé que las rachas de viento pueden superar los 30 km/h, así que es recomendable tener cuidado si se está al aire libre. A mediodía, la sensación térmica será de 39°C, haciendo que el calor se sienta intensamente.

Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con temperaturas alcanzando los 34°C antes de que caiga la noche. Será una jornada calurosa, aunque la probabilidad de lluvia es baja, por lo que el sol brillará sin contratiempos hasta la puesta a las 21:56, brindando más de 15 horas de luz. ¡A disfrutar del día!

Santurce: cielo despejado y ambiente templado

La jornada se presenta con un tiempo templado, con un cielo mayormente despejado que irá alternando con algunas nubes a lo largo de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 38 grados y aunque hay posibilidad de algunas ráfagas de viento, no se esperan lluvias que puedan alterar las actividades cotidianas.

Una buena oportunidad para disfrutar del ambiente tranquilo que ofrece la ciudad, ideal para pasear y aprovechar el día al aire libre. Aprovecha para salir y respirar un poco de aire fresco, que será un placer para todos.

Cielos despejados y calor intenso en Basauri

El tiempo en Basauri nos recibe con cielos despejados y un ambiente cálido, ideal para disfrutar de la mañana. Las temperaturas rondan los 26°C, creando una sensación térmica agradable que invita a salir y dar un paseo. A medida que avanza el día, el sol seguirá brillando con fuerza, alcanzando una máxima de 43°C por la tarde. No olvides llevar ropa ligera y protegerte del sol, ya que el viento soplará suavemente a 10 km/h, haciendo que el calor sea más llevadero.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET