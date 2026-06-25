El juez Peinado ha hecho lo correcto

Cada vez que veo a un socialista escandalizado por los argumentos que dio el juez Peinado sobre el posible riesgo de fuga de Begoña Gómez, con la posible complicidad de sus escoltas designados por un ministro de la escasa talla moral de Marlaska, le digo sólo dos palabras: Carles Puigdemont. Este socio del Gobierno de Pedro Sánchez tuvo la colaboración activa o pasiva de agentes de los Mossos d’Esquadra en las dos fugas que protagonizó desde España. ¿O no nos acordamos?

En una de ellas, Puigdemont era presidente y máximo responsable de la policía autonómica, y en la segunda lo era Pere Aragonès, de Esquerra Republicana. Así, dos de los socios más fieles de Sánchez podrían enseñar el camino de cómo utilizar a los agentes de confianza para facilitar una fuga fuera de España. Claro está que, en materia de cloacas policiales, el PSOE ha demostrado su maestría. No hace falta remontarse a los GAL o al caso Faisán, ya que tenemos a la presunta Leire presuntamente actuando con presuntos mandos guardias civiles para perseguir, presuntamente, a los agentes de la UCO que investigaban al PSOE.

En España lo que hace falta, de una vez, es hablar claro. El argumento que dan algunos biempensantes de que el auto de Peinado ha dado argumentos a los socialistas da más risa que pena. Hubiera escrito lo que hubiera escrito Peinado, la cacería habría sido la misma y de una intensidad feroz. ¿O nos hemos olvidado de la campaña con los dos falsos DNI que la prensa sanchista más fiel y subvencionada montó contra el juez? Fue un burdo intento de destrucción personal, a la vista de todos.

Lo que ha hecho Peinado avisando sobre una posible fuga no es una pasada de frenada, sino un aviso claro y rotundo de cómo cree que están las cosas en la España de Sánchez y de lo que este podría hacer si llegara el caso. No estamos ante un Gobierno normal dirigido por un presidente normal que lidera un partido normal. Este PSOE es otra cosa. O hablamos muy clarito para que todo el mundo entienda a dónde podemos llegar, o España seguirá cayendo por el precipicio.

Los argumentos jurídicos del juez Peinado para pedir la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez son sólidos, y la coletilla sobre la posible colaboración de su escolta para facilitar una eventual fuga no es ninguna paranoia viendo cómo las gastan Sánchez y sus socios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es exigir que se haga justicia y no cogérnosla con papel de fumar.

En una España en la que el presidente del Gobierno se hace el sordo cuando su antiguo número 2 en el partido y ministro de Obras Públicas es condenado a 24 años de cárcel, toca no arrugarse y apoyar a quienes defienden la legalidad arriesgándose personalmente. Hemos de tener claro que este PSOE va a jugar muy duro hasta el final y, por lo tanto, hemos de prepararnos para lo peor.

Y lo que no podemos hacer es caer en la propaganda del sanchismo, que está usando la monserga del lawfare cuando el PSOE se ha dedicado a colonizar la Justicia desde hace décadas con esa especie de logia socialista llamada Jueces para la Democracia. Nunca una asociación con menos apoyo entre los jueces tuvo más cargos por metro cuadrado. Así que nada de arrugarse: hay que denunciar todas las mentiras y excesos del sanchismo, tanto judiciales como no judiciales, y apoyar a aquellos magistrados que sólo hacen su trabajo, que no es otro que defender nuestro Estado de derecho. El triste papel que la presidenta del CGPJ ha tenido ignorando las competencias de la Audiencia Provincial de Madrid para apuntarse a la campaña sanchista contra Peinado es una prueba más del deterioro institucional que vive España.