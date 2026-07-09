La ‘ayusitis’ crónica de Pedro Sánchez

OKDIARIO viene publicando en exclusiva los chats inéditos entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, una comunicación reveladora del grado de relación entre el presidente del Gobierno y el hombre, su mano derecha, del que el jefe del Ejecutivo dijo que era un «gran desconocido». Pues, a tenor de las conversaciones, no lo parece. Merecen, en todo caso, una reflexión aparte los mensajes en los que Pedro Sánchez se refiere a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y califica su candidatura a las elecciones autonómicas de 2021 como de «clave nacional».

Lo cierto es que el cruce de mensajes de Sánchez y Ábalos evidencia que la figura de la jefa del Ejecutivo regional madrileño obsesiona en grado desmedido a Pedro Sánchez, hasta el punto de que todos los movimientos políticos del PSOE en aquella época —y también en esta— tenían como objeto minar su liderazgo.

En vísperas de las elecciones madrileñas de aquel 4 de mayo, el presidente le escribió a Ábalos: «Recurramos lo de Cantó y el ex de Toledo». Su entonces ministro le contestó: «Ya lo he dicho, es una vergüenza, dan por válido que en el DNI aparezca un domicilio en Madrid». Por aquellos días, Ayuso y la Comunidad de Madrid concentraban la práctica totalidad de los mensajes entre el presidente del Gobierno y el secretario de Organización socialista y ministro de Transportes.

Cuando Cantó finalmente desiste de ir en las listas, Sánchez lo celebra: «Jajaja me parto, a ver qué hacen con las papeletas, enhorabuena». El presidente felicitó a Ábalos por la campaña electoral días antes de los comicios: «Gran campaña electoral. Enhorabuena, ministro. Descansa y el martes a ganar y a gobernar!». «Inshala», respondió Ábalos. A lo que Sánchez contestó: «Te veo diverso».

La alegría y bromitas les duraron bien poco, porque Díaz Ayuso se quedó cerca de la mayoría absoluta y los socialistas se pegaron un porrazo descomunal. Tan descomunal como la obsesión patológica de Pedro Sánchez con Ayuso. Lleva años sufriendo ayusitis crónica. Y no mejora.