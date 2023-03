¡Ofertas de Primavera Amazon!: El irrigador dental más vendido de Oral-B está rebajado a menos de 40€

Quienes se preocupan por la imagen y salud de sus encías, lengua y dientes, saben que a veces no basta con un cepillo tradicional ni eléctrico. Por eso mismo hemos visto cómo, en los últimos meses, los irrigadores dentales se han ido volviendo cada vez más famosos. Oral-B, especialistas en salud bucodental, ha lanzado al mercado varios modelos de irrigador dental que están causando furor por sus prestaciones y buenos precios, además de por sus resultados.

Modelos como el Irrigador Dental Oral-B Oxyjet que está de oferta en Amazon. Es el irrigador dental más vendido de la marca, y cuenta con un descuento del 61% que lo deja por debajo de los 40€ de precio. Toda una ganga a la que no puedes decir que no si quieres tener una boca mucho más limpia. ¿Quieres saber más sobre este pequeño y potente aparato? Pues te lo vamos a contar todo sobre él.

Comprar en Amazon por ( 102,49 € ) 39,95 €

No solo es un dispositivo muy avanzado dentro de su categoría, también está totalmente equipado. El Irrigador Dental Oral-B Oxyjet suele tener un precio de más de 100 €, y no sorprende en absoluto. Este pack cuenta con 4 cabezales intercambiables y una completa base con la que da vida al irrigador principal, famoso además por usar la tecnología de microburbujas de aire purificado patentada por Oral-B.

El modelo Oxyjet es capaz de eliminar cualquier resto de suciedad que haya entre los dientes, sin necesidad de usar hilos ni cepillos interdentales, además, lo hace con un equilibrio perfecto entre fuerza y suavidad para eliminar los restos sin dañar las encías. De hecho, cuenta con un selector de presión integrado que es capaz de ajustar la intensidad del chorro de agua a tu gusto para conseguir los resultados más adecuados sin hacerte daño.

Es tan fácil de usar como llenar su depósito de agua, con capacidad ideal para más de una limpieza, y empezar a usar el irrigador. No necesita nada más. Su uso es totalmente intuitivo y personalizable gracias al control de presión, y lo que consigue es que tengas una sonrisa no solo mucho más limpia, sino también mucho más sana. Es el aliado ideal para los dientes y las encías.

Su único inconveniente era su precio, pero con esta oferta de primavera de Amazon eso ya es cosa del pasado. Este descuentazo deja el irrigador dental Oxyjet de Oral-B a solo 39,95 €. Y, viendo todo lo que puede hacer, no puedes dejarlo escapar.

