Hace años eliminaron las curvas de los ríos: ahora descubren que eran esenciales para evitar problemas asociados con el agua

Desde hace años, numerosos países invirtieron grandes cantidades de dinero en modificar y canalizar ríos con el objetivo de controlar inundaciones, ganar terrenos agrícolas y facilitar el desarrollo urbano. Veinte años después, numerosas administraciones están destinando millones a revertir esas intervenciones y recuperar las curvas naturales de los cauces, conocidas como meandros. Entre los expertos surge la duda de cómo algunas soluciones de ingeniería hidráulica que parecían prósperas a corto plazo han generado problemas ambientales y económicos que obligan a replantear su gestión hoy en día.

¿Por qué se eliminaron?

En el siglo XX, la canalización de los ríos fue una actividad habitual en Europa y Norteamérica. Los proyectos buscaban acelerar el flujo del agua a través de cauces más rectos, evitando el riesgo de inundaciones en determinadas zonas. Además, la eliminación de meandros ayudaba a ganar terreno para las actividades agrícolas, infraestructuras y desarrollos urbanos. Por ello, la naturaleza era vista como un obstáculo para el crecimiento económico. Numerosos estudios han demostrado que esto alteraba profundamente el funcionamiento natural de los ecosistemas fluviales.

Las consecuencias

Los expertos exponen que los ríos rectificados transportan el agua a mayor velocidad, lo que provoca que aumente el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas. Además, la desaparición de meandros reduce también la capacidad natural de los cauces para absorber crecidas, favorece la erosión de las riberas y provoca una pérdida de biodiversidad. A su vez, muchas especies de peces, aves y organismos acuáticos dependen de hábitats que se componen de curvas naturales del río, sus zonas inundables y los cambios de velocidad del agua.

El coste

Esta situación ha hecho que numerosos proyectos de restauración fluvial estén tratando de devolver a los ríos su forma original. Esto incluye la recreación de meandros, la recuperación de llanuras de inundación y la eliminación de estructuras artificiales que limitan el comportamiento natural del agua. Los expertos consideran que dejar que los ríos recuperen espacio no sólo mejora la biodiversidad, sino que también puede convertirse en un método más eficaz para reducir los daños provocados por inundaciones extremas. Por ello, podría costar millones de euros restaurar los meandros perdidos.

¿Quién tiene el protagonismo?

La restauración de ríos se ha convertido en una de las estrategias más destacadas dentro de las políticas de adaptación al cambio climático y gestión sostenible del agua. Cada vez más administraciones apuestan por trabajar con los procesos naturales del paisaje para aumentar la resiliencia frente a fenómenos meteorológicos extremos. El caso de los meandros es un ejemplo de cómo las decisiones tomadas siguen teniendo consecuencias en la actualidad y de cómo la ingeniería moderna busca recuperar parte de lo que en el pasado el ser humano eliminó.