El test más personal de Laporte: «En la maleta llevo unos discos de campo electromagnético»
El central de la selección española se somete al test de OKDIARIO y deja respuestas curiosas antes del decisivo duelo de cuartos de final frente a Bélgica
Laporte elige un España-Inglaterra como partido, confiesa que es más de series y no duda al definir lo que significa vestir la camiseta de la selección: "Lo mejor".
Vea aquí la entrevista completa
Después de analizar la actualidad de la selección española y el decisivo duelo de cuartos de final frente a Bélgica, Aymeric Laporte se sometió al test rápido de OKDIARIO. El central respondió con espontaneidad a una batería de preguntas cortas en las que habló de su mejor recuerdo futbolístico, sus gustos personales y el gran sueño que persigue con la camiseta de España.
Pregunta: ¿Un partido?
Respuesta: España-Inglaterra.
P: ¿Un libro?
R: Formidable.
P: ¿Una canción?
R: La que pusimos con Borja,
P: ¿Una comida?
R: Pasta.
P: ¿Una película?
R: Soy más de series.
P: ¿Qué es lo más raro que lleva en la maleta?
R: Unos discos de campo electromagnético.
P: ¿Ganar el Mundial sería…?
R: Increíble.
P: ¿Y España es…?
R: Lo mejor.