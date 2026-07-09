Entrevista OKDIARIO

El test más personal de Laporte: «En la maleta llevo unos discos de campo electromagnético»

El central de la selección española se somete al test de OKDIARIO y deja respuestas curiosas antes del decisivo duelo de cuartos de final frente a Bélgica

Laporte elige un España-Inglaterra como partido, confiesa que es más de series y no duda al definir lo que significa vestir la camiseta de la selección: "Lo mejor".

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Iván Martín

Después de analizar la actualidad de la selección española y el decisivo duelo de cuartos de final frente a Bélgica, Aymeric Laporte se sometió al test rápido de OKDIARIO. El central respondió con espontaneidad a una batería de preguntas cortas en las que habló de su mejor recuerdo futbolístico, sus gustos personales y el gran sueño que persigue con la camiseta de España.

Pregunta: ¿Un partido?

Respuesta: España-Inglaterra.

P: ¿Un libro?

R: Formidable.

P: ¿Una canción?

R: La que pusimos con Borja,

P: ¿Una comida?

R: Pasta.

P: ¿Una película?

R: Soy más de series.

P: ¿Qué es lo más raro que lleva en la maleta?

R: Unos discos de campo electromagnético.

P: ¿Ganar el Mundial sería…?

R: Increíble.

P: ¿Y España es…?

R: Lo mejor.

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