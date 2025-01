Ni El Viso ni La Finca: así increíble casa que Melendi tiene en esta exclusiva zona de Madrid

¿Alguna vez te has preguntado dónde vive el cantante Melendi? Sabemos que es uno de los artistas más populares de nuestro país, no sólo por su carrera como cantante, sino también por su trabajo en programas de televisión como ‘La Voz’. Además, es de los artistas que más éxito suele tener cuando se trata de salir de gira, pero cuándo no está dando conciertos o en el estudio de grabación, Melendi disfruta de la casa que tiene en Madrid y en la que vive junto a su familia. Una espectacular propiedad en una de las zonas más exclusivas de la capital, de la que te ofrecemos todos los detalles a continuación.

En la actualidad, el cantante ha tenido un gran momento con un año 2024 en el que realizó su gira ’20 años sin noticias’ que ha tenido mucho éxito. Por ello el arranque de este 2025 se presenta de momento algo más tranquilo, así que tiene algo más de tiempo para disfrutar del hogar que tiene en una zona exclusiva de Boadilla del Monte y donde vive con su mujer Julia Nakamatsu, y sus tres hijos en común, así como los dos hijos que tiene de relaciones anteriores. Una vivienda que cumple con las necesidades de una familia numerosa, sin renunciar a la privacidad y el lujo que cabría esperar. Además, el cantante siempre ha mostrado un lado más reservado cuando se trata de su vida personal, algo que también ha influido en la elección del hogar en el que vive. En una carrera marcada por la exposición pública, encontrar un espacio que le permita proteger su intimidad y disfrutar de momentos de calidad con su familia se ha convertido en una prioridad.

La casa de Melendi en Las Lomas, Boadilla del Monte

El hogar de Melendi está ubicado en Las Lomas, una tranquila zona en Boadilla del Monte, conocida por su exclusividad y privacidad. Aunque no se trata de barrios como El Viso o La Finca, este enclave al norte de Madrid es famoso por ser un oasis de naturaleza y tranquilidad, muy cerca de la montaña. Aquí residen otros rostros conocidos como Pablo López, Thibaut Courtois o Dani Carvajal, lo que refuerza el prestigio de la zona.

La decisión de mudarse a esta área en 2019 estuvo motivada principalmente por la necesidad de mayor espacio para la familia y la búsqueda de un entorno más íntimo, lejos del bullicio y las miradas indiscretas. La propiedad, una finca de 4.000 metros cuadrados, ofrece todas las comodidades necesarias para el día a día de una familia numerosa, con un diseño que prioriza tanto el confort como el estilo.

Además de ser un lugar ideal para desconectar, esta zona ofrece cercanía con la naturaleza, un factor importante para el bienestar de la familia. Vivir rodeado de vegetación y lejos del tráfico de la ciudad permite que sus hijos crezcan en un entorno más relajado y saludable, algo que Melendi y su mujer valoran profundamente.

Un diseño minimalista que enamora

La villa de Melendi se distingue por su arquitectura minimalista, distribuida en dos plantas llenas de grandes ventanales que inundan los espacios de luz natural. El exterior es uno de los puntos fuertes de la vivienda: un extenso jardín con un porche de madera que ofrece sombra en los días soleados y refugio en jornadas más frías. La piscina y la zona de barbacoa completan un espacio ideal para disfrutar de reuniones familiares o simplemente desconectar.

View this post on Instagram A post shared by 𝘕 𝘢 𝘬 𝘢 𝘮 𝘢 𝘵 𝘴 𝘶 𝘑 𝘶 𝘭 𝘪 𝘢 (@julianakamatsu)

El jardín no sólo es amplio, sino que está diseñado pensando en los niños, con áreas donde pueden jugar con total libertad. Este rincón verde se convierte en el escenario perfecto para momentos de relax o diversión, adaptándose a las diferentes estaciones del año.

Detalles únicos en el interior

Aunque los detalles del interior se conocen en menor medida, lo poco que ha trascendido a través de las redes sociales de Julia Nakamatsu y Carlota, la hija mayor del cantante, deja entrever un hogar moderno y acogedor. El salón principal es amplio y está decorado en tonos camel y blanco, con sofás y sillones que reflejan un gusto por la elegancia y el confort.

View this post on Instagram A post shared by 𝘕 𝘢 𝘬 𝘢 𝘮 𝘢 𝘵 𝘴 𝘶 𝘑 𝘶 𝘭 𝘪 𝘢 (@julianakamatsu)

La cocina, por su parte, apuesta por una paleta de blancos y negros, con un diseño contemporáneo que mezcla funcionalidad y estilo. Los acabados minimalistas y la elección de materiales de alta calidad reflejan el gusto de la pareja por un hogar práctico, pero lleno de carácter. Cada rincón parece pensado para ofrecer comodidad sin renunciar a la estética, siguiendo la línea minimalista que caracteriza el conjunto.

View this post on Instagram A post shared by 𝘕 𝘢 𝘬 𝘢 𝘮 𝘢 𝘵 𝘴 𝘶 𝘑 𝘶 𝘭 𝘪 𝘢 (@julianakamatsu)

Además, la distribución interior está diseñada para aprovechar al máximo el espacio, garantizando que cada miembro de la familia pueda disfrutar de su propio rincón. Los dormitorios, aunque no se han mostrado, seguramente cuentan con el mismo diseño elegante que el resto de la vivienda.

Una casa para el disfrute y la desconexión

La vivienda de Melendi en Las Lomas es mucho más que un hogar; es un refugio donde el artista puede disfrutar de su familia y desconectar del frenético ritmo de su carrera. Este espacio, rodeado de naturaleza y con todas las comodidades necesarias, refleja el equilibrio entre éxito y vida personal que Melendi ha conseguido con los años. La combinación de privacidad, lujo y cercanía con la naturaleza hacen de esta casa un lugar privilegiado para construir recuerdos en familia.

Sin duda, el cantante ha encontrado en Las Lomas su rincón perfecto, un hogar que no solo se adapta a las necesidades de su día a día, sino que también es el escenario ideal para disfrutar de los momentos más especiales junto a sus seres queridos.