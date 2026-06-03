El gobierno socialista de Alcorcón deja a los empleados de su única empresa pública sin la subida de sueldo prometida

El Gobierno de Alcorcón lleva meses sin pagar la subida de sueldo prometida a los trabajadores de ESMASA, la empresa municipal de servicios cuyo consejo de administración está integrado por concejales del propio Ejecutivo de PSOE, Más Madrid y Ganar Alcorcón. Los empleados del área de recogida de residuos acumulan desde enero de 2026 unos atrasos del 1,5% que la dirección se niega a abonar.

Los sindicatos denuncian que la empresa está aprovechando la actualización anual de salarios para introducir por la puerta de atrás cambios en categorías, puestos y conceptos retributivos que nunca pasaron por la mesa de negociación. CCOO, UGT, CGT y USO coinciden en que nadie se opone al incremento del 1,5% ni al cobro de los meses pendientes, pero que firmar unas tablas que van más allá de lo pactado en el convenio RRSU es otra cuestión. La versión que la dirección ha trasladado a la plantilla, aseguran, es «injusta con los trabajadores».

La respuesta sindical ha sido contundente. «No somos nosotros quienes impedimos el pago. Es la propia empresa la que lo retiene», señalan en un escrito dirigido a la dirección. USO, por su parte, tacha de «completamente falso» que los representantes de los trabajadores estén bloqueando la firma, y acusa a los gestores de intentar «dividir a la plantilla enfrentándola con quienes la representan». El sindicato reclama que se retire de forma pública el comunicado difundido por la empresa y que se presente una propuesta de tablas salariales que se ciña estrictamente al contenido retributivo del convenio.

La tensión ha llegado al punto de que los sindicatos exigen la salida inmediata del responsable de Recursos Humanos, al entender que la relación laboral con él está «rota de forma irreparable» y que ha utilizado los canales de comunicación internos para señalar al comité ante sus propios compañeros.

Este episodio no surge en el vacío. ESMASA lleva tiempo acumulando controversias: desde procesos de contratación cuestionados por las representaciones sindicales hasta presuntas adjudicaciones internas sin concurso público adecuado.

La empresa ha estado bajo sospecha de favoritismo en la contratación, con casos documentados en los que familiares de la cúpula directiva habrían obtenido plazas en procesos selectivos con irregularidades denunciadas públicamente. Vox llegó a exigir la dimisión de la entonces responsable del área por lo que denominó «corrupción» en los exámenes internos.

Ante el aluvión de polémicas, el gobierno tripartito de Alcorcón ha optado en varias ocasiones por el silencio, declinando hacer declaraciones sobre informaciones que ponen en entredicho su gestión al frente de la empresa municipal. La inestabilidad política interna del Ayuntamiento, agravada tras el fallecimiento del anterior presidente de ESMASA, Jesús Santos, y los conflictos dentro de Ganar Alcorcón, también ha afectado al funcionamiento de la compañía pública.

Mientras tanto, los trabajadores del servicio de recogida de residuos esperan cobrar lo que les corresponde desde enero. La dirección habla de bloqueo sindical, mientras los sindicatos señalan directamente a la empresa. Y en medio de esa guerra de comunicados, las nóminas siguen sin reflejar la subida prometida.