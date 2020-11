Las redes sociales se han convertido en la plataforma por excelencia de numerosos rostros conocidos para compartir algunos momentos cotidianos de su vida. Así ha hecho Lara Álvarez, que ha publicado un increible vídeo en su cuenta de Instagram que ha conseguido un gran número de interacciones, de hecho lleva ya cerca del millón. La asturiana muestra sus dotes como bailarina y lo hace con un sensual movimiento de caderas que termina con un ‘twerk’ que no tiene que envidiar a los que hace la cantante Shakira, toda una experta en este tipo de bailes.

Lara Álvarez no solo ha confesado su pasión por el baile en reiteradas ocasiones, sino que esta vez ha contado el gran secreto que se encuentra tras los directos que hace en los diferentes programas de televisión en los que participa como presentadora. Como viene siendo habitual desde 2015, la periodista presenta el programa de ‘Supervivientes’-desde Honduras-, formato que requiere horas y horas de grabación donde pasan muchos nervios tanto ella como el resto de miembros del equipo.

En la viral publicación, confiesa que: «Antes de los directos siempre se baila

Esto es de ‘Supervivientes 2019’. Sí, me vuelve loca la música, cualquier tipo… de ahí el grito final». De esta manera, deja claro que el baile se ha convertido en la mejor forma de liberar tensiones antes de comenzar cualquier directo. La comunicadora no para quieta ni un solo instante, y no es la primera vez que comparte en redes sociales este hobby, pues también es una gran aficionada al deporte, tal y como ella misma ha confesado.

Actualmente presenta por primera vez ‘La casa fuerte 2’, reality de Telecinco donde participan Isa P y Asraf Beno, Samira Jalil, Sandra Pica y Tom Brusse -‘La isla de las tentaciones 2’, entre otros. En el terreno sentimental tampoco le va nada nada mal y, aunque siempre ha sido muy celosa de su intimidad, el pasado mes de octubre confesó a ‘Chance’ su felicidad al ser preguntada por el terreno amoroso.

“Al final es algo bonito que está pasando, ya lo habéis visto. Una imagen vale más que mil palabras, no hay mejor manera de mostrar las cosas que haciéndolas y viviéndolas y disfrutando. Esa es mi manera más honesta de poder expresarte en qué momento estoy de mi vida”, explicó Lara haciendo referencia a su pareja, el actor Adrián Torres.