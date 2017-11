La periodista Nieves Herrero ha pasado casi un año entrevistando a Carmen Franco (91) para escribir su biografía autorizada. Un libro que se ha hecho realidad y que ha estado en las manos de LOOK así como de todos los asistentes que han podido acudir a la sala Alegoría de Madrid este miércoles a las 20:00h, donde ha sido presentado por la periodista. A la cita no ha podido acudir la protagonista de esta historia, dado el cáncer terminal que padece y que la obliga a llevar una vida tranquila en su residencia madrileña. Pero sí lo ha hecho su hija mayor, Carmen Martínez-Bordiú (66), quien, además de dar nuevos detalles sobre la enfermedad que padece su madre, ha contado también nuevos detalles de su relación con Timothy McKeague, coach emocional 34 años menor que ella, así como de las próximas navidades en el clan de los Franco. “Falta ya menos de un mes pero no podemos hacer planes porque ahora tenemos que vivir al día”, confiesa emocionada.

“Ella está muy bien de ánimo. Y de cabeza, mejor que yo”

Pregunta: ¿Te has leído el libro?

Respuesta: Solo los capítulos en los que se hablaba de mí porque Nieves me lo mandó en mi viaje a Irán y he tneido problemas con el wifi. Lo que pone sobre mí, sí lo he leído y estoy de acuerdo con lo que cuenta.

P: En el libro se trata el tema de la Herencia de los Franco. Una herencia controvertida sobre la que tus hermanos han preferido no hacer ninguna declaración…

R: Me parece muy bien que no hablen porque la protagonista es mi madre y no sus hijos. Aunque formemos parte de ella, no somos ella. Mi madre tiene muchas cosas interesantes que contar. Cuando me lo lea, podré hablar.

P: Te vemos muy bien acompañada…

R: Bueno estaba por aquí y entones ha venido.

P: ¡Qué sonrisa se te pone al hablar de él!

R: Bueno, es normal (sonríe).

P: Después de que se revelara la enfermedad de tu madre, ella ha contado que tiene una espina clavada de no haberos cuidado lo suficiente o haber pasado más tiempo con vosotros…

R: Yo he disfrutado mucho de ella. He hecho muchos viajes con ella y sigo disfrutándola. A Irán no la pude llevar ya, pero bueno…

P: Según el libro, uno de los hijos con los que ha pasado más tiempo es contigo, ¿Estás de acuerdo?

R: Soy la mayor. La que nació antes.

P: ¿Te pareces a ella? ¿Cómo estáis viviendo su enfermedad?

R: Ya me gustaría parecerme más a ella. Yo la encuentro tan bella y tan tranquila, rodeada de sus hijos y de sus nietos. La veo feliz. Ella está muy bien de ánimo. Y de cabeza, mejor que yo.

No hizo falta que mi madre nos contara su enfermedad. El médico ya nos había dicho lo que tenía

P: También es una mujer muy religiosa, ¿le ayuda en este caso?

R: Eso es algo muy privado de cada uno. Yo creo que ella asume lo que tiene con mucha serenidad y pienso que ella ha querido vivir de esta manera. Siempre decía ‘mientras mis piernas me aguanten’. Nunca lo entendí muy bien hasta ahora. Cuando ella ha visto que ya el cuerpo no aguantaba pues ha sido cuando ha decidido contarlo.

P: ¿Cómo os lo dice?

R: No hizo falta porque cuando fuimos al médico ya supimos lo que tenía.

P: ¿Estás pasando más tiempo con ella?

R: Siempre he pasado mucho tiempo con ella pero tampoco podemos estar ahora agobiándola todo el tiempo. Todos estamos con ella pero no todos al mismo tiempo, entre los siete hijos, sus nietos, bisnietos… ¡Demasiado!

P: ¿Cómo sobrelleva la noticia todo este entorno del que hablas?

R: Ella ha dicho que ha vivido hasta la edad que tiene una vida muy plena y que ahora le ha tocado. Lo asume y está muy bien.

El único que conoce a mi novio es mi hermano Jaime y lo encontró simpático

P: ¿Conoce a tu novio?

R: No, aún no. No por nada, es que no ha habido ocasión. Mi hija tampoco le ha conocido porque ella no ha venido por España sino que he ido yo a verla a Burdeos. El único que le conoce es mi hermano Jaime. Le conoció antes de que supiera que estábamos juntos así que lo encontró muy simpático.

P: ¿Y tú cómo te sientes?

R: Yo estoy bien. Sobre todo que aunque no se puede decir contenta, a mi madre la veo tan bien que digo ‘pues mira, ella es así y es como ha querido vivir’.

P: Pero ella ya apenas se deja ver...

R: Sale muy poco. Quizá va a casa de alguno de sus hijos y ha ido hace tres semanas o así al teatro pero no suele salir. A este acto en su honor no habría venido porque se hubiera sentido agobiada. En general se queda mucho en casa.

P: Luis Alfonso de Borbón ha vivido mucho en vuestra casa y, su mujer, Margarita Vargas, se ha emocionado recientemente al hablar de este tema, ¿Cómo está él?

R: Para Luis ha sido un palo porque ha sido un poco como su segunda madre. Ha vivido mucho con mis padres. Luis es bastante reservado pero para él ha sido un shock grande.

“La primera operación que se le practicó a mi madre fue en el recto, pero ahora se le ha pasado a la vejiga”

P: Pocos días después de que saliera a la luz la enfermedad de tu madre diste tu entrevista en ‘Deluxe’. ¿Ella te vio?

R: No la vio porque ella se agobia. Nunca sabe lo que puede ocurrir pero después la gente le dijo que había estado bien así que creo que se quedó más tranquila.

P: ¿Cómo pasaréis las navidades?

R: Evidentemente cerca de mi madre. Todavía no sabemos bien lo que vamos a hacer y sé que falta menos de un mes pero ahora, dadas las circunstancias, vivimos un poco al día.

P: Antes has mencionado a tu hija, ¿cómo se encuentra?

R: Cynthia está estupenda. Sigue viviendo entre París y Burdeos porque depende mucho de su marido que es un urólogo que trabaja entre estos dos países. Uno de los mejores urólogos del mundo está en Burdeos y mi yerno ha trabajado con él así que imagínate. Muy contenta.

P: ¿Consultásteis con él la enfermedad de tu madre?

R. Sí pero cuando nos enteramos ya era tarde. La primera operación que se le practicó fue en el recto pero ahora se le ha pasado a la vejiga.

P: ¿Qué le pedirías al 2018?

R. Que tengamos a mi madre por mucho tiempo. Ojalá.