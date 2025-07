Francisco Rivera reacciona a la detención de su hermano Cayetano: "Estoy en shock"

En la madrugada del pasado 30 de junio, Cayetano Rivera fue detenido tras protagonizar un incidente en una conocida hamburguesería de Madrid. Así lo anunció el programa presentado por Sonsoles Ónega, que informó que el torero había agredido presuntamente a dos policías y que terminó siendo detenido y acusado por un delito de resistencia a la autoridad y desobediencia. Según el espacio televisivo, el hijo de Parquirri no respetó las normas del establecimiento. El empleado le pidió que debía sacar el ticket para poder ser atendido, y fue entonces cuando la situación se volvió muy tensa, hasta el punto de que las autoridades se vieron obligadas a personarse en el local. Testigos presenciales indicaron que la reacción del torero fue alterada, y algunos vecinos declararon haber visto a «un hombre en el suelo esposado».

Cayetano estuvo en la comisaría hasta las siete de la mañana, momento en el que su abogado llegó y consiguió que lo pusieron en libertad con cargos. Sea como fuere, el revuelo mediático ha sido imposible pararlo y las reacciones de sus seres queridos han sido las más buscadas en las últimas horas.

Cayetano Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres)

La reacción de Francisco Rivera tras la detención de su hermano

Desde el plató de TardeAR, Álex Álvarez compartía con la audiencia que había podido hablar con Francisco Rivera, el hermano del detenido, sobre lo ocurrido. «He hablado hace tan solo cinco minutos con Fran. Le he llamado y le he dicho: Fran nos acaba de llegar la noticia de que tu hermano habría sido presuntamente detenido. Y su respuesta ha sido ¿Qué mi hermano ha sido detenido? Ha hecho un silencio de cinco segundos y me ha respondido: No me lo puedo creer. ¿Me lo puedes repetir?», comenzaba a contar.

El periodista Álex Álvarez y Canales Rivera en el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

El periodista continuaba asegurando que Francisco no era conocedor de la noticia y que se había quedado completamente sin habla al enterarse. «No me lo puedo creer. Me has dejado en shock, voy a informarme», concluía.

El comunicado de Cayetano Rivera

En medio del revuelo, Cayetano Rivera se ha pronunciado a través de un contundente comunicado en el que ha señalado que emprenderá acciones legales tras su arresto, ya que asegura que no ha ocurrido nada de lo que varios medios han publicado. «Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad», comenzaba a decir.

COMUNICADO Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar, que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad. Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones… — Cayetano (@Cayetano_Rivera) June 30, 2025

«Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado. Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco […] Es por ello que ruego discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como institucional. Lo que más siento es no poder estar mañana en Burgos y despedirme de su afición. Gracias», sentenciaba.