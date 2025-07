Anabel Pantoja prepara su regreso a la televisión tras su enorme decepción con ‘Sálvame’

Anabel Pantoja vuelve a la televisión después de un tiempo alejada de la pequeña pantalla, y lo hará en Telecinco con la nueva edición de Bailando con las estrellas. Una emisión que está prevista para este próximo septiembre, según ha anunciado Carlota Corredera en su programa. «Puedo anunciar que Anabel Pantoja, hija de Merchi, en septiembre será cabeza de cartel de Bailando con las Estrellas», compartía en directo. «Me alegra mucho y me alegra de corazón». Y no lo hará sola, ya que Mediaset también ha apostado por Bárbara Rey o Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores y pareja de Alejandra Rubio, asegurándose de esta forma un elenco de lujo de cara a la nueva temporada.

Por qué Anabel Pantoja abandonó Telecinco

Cabe recordar que la última vez que vimos a Anabel en Telecinco fue durante la primavera de 2022, después de haber pasado por formatos tan reconocidos de la cadena como Sálvame o Supervivientes. Respecto a su paso por el ya extinto programa de cotilleos, Pantoja confesaba haber escarmentado. De hecho, ella aseguraba que decidió abandonar porque «no se habían portado bien con ella». «Yo trabajaba en Sálvame porque eran ingresos fáciles y cómodos», confesaba poco después en una entrevista concedida al podcast Querido Hater. «Iban a lo personal. Me hacían daño en el alma», se lamentaba al respecto. Una situación que pudo sobrellevar hasta que las críticas y los ataques de sus compañeros fueron demasiado duras. «Llegó un punto que dije: Si todo el mundo me critica y me hace putadas, ¿quién soy yo para seguir aquí?», señalaba al respecto.

Ahora, la sobrina de Isabel Pantoja se dispone a mostrarnos su faceta más divertida y desenfadada, atreviéndose a darlo todo en una pista de baile. Una exclusiva que daba Corredera en Tentáculos y que también supone el regreso a Telecinco de este mítico formato que pone a bailar a los famosos y cuya primera edición de esta nueva tanda se estrenaba en enero del año pasado con concursantes de la talla de Miguel Torres, Elena Tablada, Ágatha Ruíz de la Prada, Sheila Casas o María Isabel, quien terminaba convirtiéndose en la ganadora. ¿Veremos a Anabel Pantoja seguir sus pasos y alzarse con la victoria?

Respecto a la dinámica del concurso, cada celebrity formará pareja con un bailarín, quien se encargará de enseñarle y ensayar diversas disciplinas de baile, para después intentar conquistar al exigente jurado. Tras cada exhibición, los concursantes recibirán una valoración y una puntuación con las que se configura un ranking. Y, las dos parejas que hayan quedado en peor posición, deberán volver a enfrentarse en la pista de baile hasta decidir quién es el eliminado de la noche.