Profanan la tumba de ‘Paquirri’: desaparecen objetos y rompen la escultura

Este martes, 1 de julio, el programa TardeAR de Telecinco ha desvelado en exclusiva una noticia que ha sacudido al mundo del toreo y ha generado indignación en la opinión pública: el panteón de Francisco Rivera Paquirri, situado en el cementerio de San Fernando de Sevilla, ha sido profanado. Una vecina de la zona ha contado al espacio televisivo que, en los últimos meses, se han producido robos y desapariciones de objetos personales colocados en el mausoleo del mítico torero. Según sus palabras, la familia Rivera está al tanto de lo sucedido desde hace varios meses. La vecina, encargada del cuidado del cementerio, ha relatado que ha visto cómo el lugar ha ido perdiendo elementos decorativos, flores y otros recuerdos que solían estar junto a la tumba del diestro. Aunque no se ha producido una apertura del sepulcro como tal, los actos vandálicos incluyen la sustracción de objetos de valor sentimental que, durante décadas, han sido colocados por familiares y admiradores. Entre ellos, según se apunta, podrían encontrarse imágenes religiosas, fotografías y elementos taurinos. Además, han roto el estoque en la mano derecha de la escultura original, un daño especialmente significativo para quienes veneran la memoria del torero.

El panteón de Francisco Rivera ‘Paquirri’. (Foto: Gtres)

Francisco Rivera Pérez, conocido como Paquirri, falleció trágicamente el 26 de septiembre de 1984 a consecuencia de una cogida durante una corrida en Pozoblanco, en Córdoba. Su muerte conmocionó a todo el país y convirtió su figura en un mito del toreo. Desde entonces, su panteón en Sevilla se ha convertido en un lugar de peregrinación tanto para aficionados al mundo taurino como para ciudadanos que rinden homenaje a una de las grandes leyendas de la España contemporánea.

Según la información del programa de Telecinco, la familia Rivera estaría al corriente de lo sucedido desde hace tiempo. Sin embargo, no ha trascendido si han interpuesto alguna denuncia formal o si han adoptado medidas legales contra estos actos de profanación. «Nos había llegado algunas cosas que estaban sucediendo. Es un poco vergonzoso, pero bueno los saqueadores de tumbas llevan existiendo mil años y es un desastre porque efectivamente ahí está parte de la cultura de nuestro país y uno de ellos es Francisco Rivera», ha dicho Canales Rivera, sobrino de Paquirri. «Entiendo que el Ayuntamiento también podría poner algún tipo de seguridad, no sólo por la estatua de Paquirri si no por todas las estatuas que representan a todos los sevillanos», ha añadido.

Canales Rivera en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Esta polémica sobre la profanación del panteón de Paquirri llega en un momento especialmente delicado para la familia Rivera, que aún lidia con las repercusiones tras la reciente detención de Cayetano Rivera tras un supuesto altercado en un restaurante, donde se le acusa de agresión a policías, algo que él y su entorno niegan categóricamente. Cayetano ha emitido un comunicado rechazando las acusaciones, y su abogado ha anunciado que tomarán acciones legales, solicitando revisar las grabaciones del local para esclarecer los hechos. Actualmente, el torero permanece centrado en preparar su defensa y superar esta difícil etapa.

«Está preocupado, disgustado, es una situación embarazosa en la que no se ha visto en la vida. Me parece desproporcionado…hay matices que él incluso me ha pedido que no las cuente y lo entiendo perfectamente. Todo esto cuando llegue el momento saldrá porque se emitirá la denuncia», ha contado Canales.