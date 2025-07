El 14 de junio, la princesa Leonor zarpó desde el puerto de Las Palmas de Gran Canaria a bordo de la fragata Blas de Lezo para afrontar una nueva etapa en su formación militar. Esta travesía, que duró 19 días, ha sido especial porque, por primera vez, incluyó ejercicios con munición real, un paso que deja claro que su preparación va mucho más allá de lo simbólico. La heredera al trono no solo se limita a asistir a clases teóricas o ejercicios básicos, sino que se involucra en un aprendizaje que le exige enfrentarse a situaciones reales y complejas.

El buque Blas de Lezo, con una tripulación de más de 200 personas y equipada con una unidad aérea y un destacamento de infantería de marina, fue el escenario donde Leonor mostró su compromiso y capacidad para adaptarse a un entorno exigente. Recibida por el capitán Pedro Ramos Carbonell, la princesa se integró rápidamente en la rutina diaria del barco. Las imágenes que ha difundido la Casa Real muestran a una Leonor activa, participando en maniobras, tomando notas y compartiendo tiempo con sus compañeros, con quienes ha establecido una notable complicidad en apenas unas semanas.

La princesa Leonor a bordo de la fragata Blas de Lezo. (Foto: Casa Real)

En las aulas a bordo, Leonor no fue una simple espectadora. Tuvo que impartir una presentación a sus compañeros, lo que demuestra que, además de aprender, está desarrollando habilidades de liderazgo y comunicación. Este detalle no pasa desapercibido: la princesa está construyendo una autoridad basada en el respeto y en el ejemplo, no solo por su condición, sino por su esfuerzo y actitud.

Durante este viaje también visitó Ceuta, un lugar que no había sido pisado por la monarquía española desde hacía 18 años. La presencia de Leonor en esta ciudad autónoma envía un mensaje de continuidad y cercanía de la Casa Real con todos los rincones de España, especialmente en territorios con un papel estratégico tan relevante como Ceuta.

La princesa Leonor a bordo de la fragata Blas de Lezo. (Foto: Casa Real)

Tras completar esta intensa experiencia, Leonor se prepara para regresar al buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que ha sido su hogar durante los últimos meses. El regreso incluirá una escala en Gijón, una ciudad del Principado de Asturias que la princesa visitará por primera vez. Esta parada no es casual: la conexión de la Familia Real con Asturias es profunda y significativa, y ahora Leonor podrá experimentar esa relación en primera persona. La nave continuará la travesía con destino a Galicia, donde finalizará el crucero de instrucción de este año. Allí está previsto que la hija mayor de los Reyes participe en varios compromisos, como el nombramiento con Hija Predilecta de Marín o la entrega de la Medalla de Oro de Galicia. Ya de cara a mediados de mes recibirá, de manos de su padre, el despacho de alférez, como ocurrió el pasado año en Zaragoza.

El itinerario de Leonor refleja un equilibrio entre la formación técnica, el contacto con sus compañeros y un acercamiento a diferentes culturas y lugares que la enriquecen como persona y futura monarca. Desde Perú a Brasil, y con paradas como Nueva York y ahora Gijón, su preparación va más allá de la pureza militar; es un viaje que la va forjando como una líder con visión global.