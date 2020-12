El secreto tras el estreno de Ana María Aldón en ‘Viva la vida’

Por fin ha llegado el día que Ana María Aldón llevaba esperando tantas semanas, el de su debut en ‘Viva la vida’. Una cita a la que ha acudido con la mejor de las sonrisas y que ha dado el pistoletazo de salida a la que apunta a ser una de las etapas más emocionantes de su vida. La gaditana llevaba tiempo soñando con sentarse al lado de Emma García, algo que como contó este digital en exclusiva, debería haber sucedido el pasado mes de noviembre pero que finalmente no pudo ser.

Casi en el último momento, dos días antes de su gran estreno, la andaluza decidió cambiar de opinión pese a que en un principio se encontraba muy ilusionada con esta nueva oportunidad laboral. Según comentó la a dirección del programa, se sentía insegura ante su nuevo trabajo televisivo, pero Look pudo conocer otra versión de los hechos: que su marido, José Ortega Cano le habría pedido que no aceptara esta oferta de trabajo que tan feliz hacía a su mujer.

Ya han pasado varias semanas de aquel momento y este domingo 6 diciembre, Día de la Constitución, por fin ha tenido lugar el gran momento de Ana María Aldón. Una cita para la que, según ha desvelado a Look una fuente cercana a ella, se ha preparado a conciencia, acudiendo a la peluquería para potenciar su belleza y eligiendo su estilismo al detalle. La de Sanlúcar de Barrameda no quería dejar nada al azar y, por eso, no dudó en guardarse para ella buena parte del sábado.

Una preparación que dejó a su marido contrariado, tal y como ha sabido el digital, y es que el diestro hubiera preferido que Aldón se quedara en casa haciendo cualquier otro plan familiar en vez de pasar horas en la peluquería y preparando la ropa que se pondría en su debut.

En más de una ocasión ha demostrado su devoción por su marido, siendo siempre su mejor apoyo, pero este fin de semana Ana María ha sido más Ana María que nunca y decidió seguir con sus planes. Para quienes la conozcan de verdad esto no debe haber sido una sorpresa, pues desde muy pequeña está acostumbrada a ser una mujer independiente y, de hecho, comenzó a trabajar cuando tenía pocos años de edad. Ahora es el mundo de la televisión el que le llama, al que al principio intentó darle la espalda pero al que ahora recibe con los brazos abiertos, sobre todo tras su paso por ‘Supervivientes’, donde se convirtió en la gran sorpresa. Tras compartir algunos de los momentos más duros de su vida en la pequeña pantalla, tiene intención de seguir delante de ellos y prueba de ello es que se muestra cada día más segura ante los focos.

Precisamente, dada esta nueva etapa, es ahora más que nunca cuando empieza a notarse la diferencia de edad entre José Ortega Cano y Ana María Aldón, de 25 años. Mientras que el torero se encuentra en el ocaso de su carrera, su mujer está en el comienzo de la suya y cada vez es más habitual saber de ella en televisión.

La vida de Ana María Aldón dio un giro de 180 grados el día que conoció por casualidad a José Ortega Cano. Desde ese preciso instante, su anonimato caería en el olvido para convertirse en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. 2012 fue el año en el que el ya feliz matrimonio comenzó su romance, que si en un principio iba a ser algo fugaz resultó ser algo más consolidado y durarero. A la vista está que con el tiempo han sellado su amor y comparten casi todos los proyectos de vida juntos. Ana María, gaditana de nacimiento fue uno de los grandes apoyos del torero tras el fallecimiento de Rocío Jurado, que perdía la vida aquel 1 de junio de 2006 como consecuencia del cáncer de páncreas que padecía. Una trágica historia que trunco la vida del diestro. Años más tarde ella ocuparía su corazón.

Discreta y siempre en un segundo plano Ana María Aldón quiso pasar desapercibida entre las cámaras para así evitar ser el foco de atención. Sin embargo, su paso por ‘Supervivientes 2020’ le hizo cambiar de idea. Fue la decimoséptima concursante confirmada de una de las ediciones más extremas del reality, pero no iría sola. Rocío Flores se convirtió en su compañera de concurso, pero también en su eterna contrincante. Juntas llegaron hasta la final. Primero fue eliminada la hija de Antonio David Flores y después la mujer de José Ortega Cano que se quedó a las puertas de proclamarse la ganadora. Título que le arrebató Jorge Pérez.

Pese a escalar puestos para conseguir su sueño de ganar el concurso, lo cierto es que Ana María sufrió lo suyo y no solo por la supervivencia, la escasez de alimentos y las duras pruebas que ponían al límite a los concursantes que vivían en condiciones climatológicas muy extremas. La participación de la hija de Rocío Carrasco hizo mella en su paso por el concurso. El no posicionarse cuando esta tenía un enfrentamiento con Yiya o el comentario que soltó en medio de una de las galas «Yo a mi familia la tengo fuera», provocaron una lluvia de críticas hacia Aldón de las que supo salir sin despeinarse.



Nada ha podido con ella. Se mantiene fuerte y con su verdad por delante. Tiene sus propios ideales, esos que le han llevado a convertirse en una colaboradora más en ‘Viva la vida’. Una decisión que ha tardado en llegar, pero queeste domingo se hacía realidad. El 1 de noviembre de este mismo año, Aldón volvía a ponerse delante de las cámaras en una entrevista para el espacio presentado por Emma García. Lo hacía para dar luz a unas declaraciones que le pusieron en el ojo del huracán tras «posicionarse» del lado de Rocío Carrasco y no de Rocío Flores. Sin embargo, explicó que: «no la entiendo, pero no me queda más remedio que respetarla». Declaraciones que sirvieron para cerrar este episodio de su vida.