Ana María Aldón no ha tenido precisamente un inicio de semana tranquilo. Y es que, después de perder la primera batalla judicial contra el diseñador de su vestido de novia, Emilio Salinas, el pasado 15 de septiembre, cuando fue condenada a pagarle 4.800 euros por considerar que había incumplido incumplido el acuerdo verbal que mantenía con él, el modisto ha vuelto a llevarla ante la justicia. En esta ocasión, la mujer de José Ortega Cano ha tenido que acudir a los juzgados de Plaza Castilla de Madrid después de que la denuncia por injurias y vulneración del honor interpuesta por Emilio Salinas haya sido admitida a trámite.

Visiblemente preocupada, con ‘blazer’ marrón de cuero y protegida con mascarilla de ‘glitter’, la modista gaditana se ha presentado en el centro de justicia acompañada por su abogado para prestar declaración antes de que se abran las diligencias. A la salida del recinto, la diseñadora ha asegurado estar tranquila y se ha mostrado muy optimista en este nuevo asalto. El abogado ha aclarado que han entrado más tarde de lo previsto, pero que todo ha salido bien. “Creo que nos hemos explicado muy bien y que hemos dado cumplida explicación de todo”, ha señalado el letrado. “Lo único que he hecho es declarar. No está satisfecho el hombre todavía…”, ha comentado la mujer del torero con retintín. Ana María piensa llegar hasta el final de su litigio con Emilio Salinas y ha confirmado que ha recurrido la anterior sentencia.

Sin embargo, esta nueva citación con la Justicia no es lo que mantiene en vilo a Ana María Aldón, quien se ha mostrado muy preocupada por el estado de salud de su madre. “Yo espero que me dejéis porque a mi madre la operan y me voy a Cádiz ahora mismo. Eso sí que me importa”, contestaba la modista, visiblemente nerviosa. “Se encuentra bien, pero tengo que estar a su lado y por eso me voy”, ha continuado explicando la exconcursante de ‘Supervivientes’. Antes de despedirse de los medios de comunicación e irse ‘corriendo’ para su Cádiz natal para poder estar cerca de su madre en estos momentos complicados, Ana María ha querido matizar qué es lo que realmente le ocurre: “La tienen que operar por tercera vez del ojo y me voy con ella”.