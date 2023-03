Ponte a la cola: los pantalones de Lefties a los que no vas a decir que no y que los hay en tres colores

¿Buscas ropa de trabajo pero que también puedas lucir en una salida formal, con tu pareja o con tus amigas? Encontramos los pantalones de Lefties a los que no vas a decir que no y que cumple justamente con esa condición indispensable.

Se trata de un pantalón con pinzas de tiro alto con largo tobillero y confeccionado en un tejido muy cómodo. Incluido dentro de la colección «prendas coordinadas», puedes comprarlo sólo o con su blazer a conjunto.

Así son los pantalones de Lefties a los que no vas a decir que no

Un básico cómodo para todos los días

Si en las prendas de uso diario valoras especialmente el confort, este pantalón te dejará más que satisfecha. Puedes adquirirlo en diversas tallas, de la XS a la XXL, así que presta atención a las diferentes medidas.

Su composición es poliéster 78%, viscosa 16% y elastano 6%; obteniéndose una mezcla agradable al tacto, perfecta para cualquier época del año y que se adaptará sin problemas a los distintos cambios de temperatura. Pensando en la llegada de la primavera, es ideal para esas mañanas más frías y mediodías y tardes más cálidos.

¿Cómo conservar el pantalón?

En cuanto a su cuidado y mantenimiento, desde Lefties dicen que puede lavarse a máquina a un máximo de 30° C, siempre programando ciclos de centrifugado corto. También puede plancharse, en ese caso a no más de 110° C. Para conseguir que perdure con sus características intactas, no deberías utilizar lejía ni blanqueador sobre él.

Por otro lado, recomiendan no introducirlo en la secadora ya que este aparato puede alterar su material.

Con estos consejos simples pero efectivos, tu pantalón tiro alto envejecerá sin daños aunque no le des descanso. Si tienes dudas, te sugerimos que contactes con el fabricante o que averigües con un profesional en el tema.

Precio, envíos, cambio y devoluciones

El precio de este producto es de 15,99 euros, mientras que la blazer que lo acompaña es de otros 19,99 euros. Puedes comprarlo sólo y combinarlo con otras opciones, o bien quedarte con la alternativa que propone Lefties.

En cualquiera de los casos, recuerda que la recogida en tiendas de la marca es completamente gratuita. Inmediatamente hecha la compra, dispones de 30 días para cambiarlo si no estás conforme con él.

Puedes cambiar los artículos en las tiendas Lefties por talla o color, únicamente si la prenda está como nueva. Además puedes cambiarlos por otras cosas, devolviéndolo y realizando un pedido online distinto al original. Devolverlo es fácil, ya que puedes hacerlo en cualquiera de las tiendas y sin ningún cargo ni gasto extra.