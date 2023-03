Rocío Osorno más japonesa que nunca: la blazer que no te quitarás esta Semana Santa

Rocío Osorno está disfrutando de un idílico viaje por Japón y, como buena influencer y amante de la moda, se ha llevado la maleta llena de modelitos con los que no deja de sorprendernos. Hace unos días hablamos del top de edición limitada de Zara con el que la sevillana paseó por las calles de Tokio, y ahora queremos analizar al detalle el estilismo que eligió para visitar el Pabellón Dorado en Kioto.

El look más favorecedor de Rocío Osorno

Un estilismo que ha sido un auténtico flechazo a primera vista, con un conjunto de blazer y falda-pantalón de la nueva colección de Zara para esta temporada como principales protagonistas.

La parte superior del conjunto es una blazer abierta de cuello con solapa y hombros marcados. Tiene un precio de 35,95 euros y está a la venta desde la talla XS hasta la L. Aunque el buque insignia de Inditex la ha lanzado esta misma semana, ya están a punto de agotarse.

La parte inferior es una falda-pantalón de tiro alto con detalle de pliegues. Disponible desde la talla XS hasta la XL por 22,95 euros, es precisamente la falda-pantalón una de las prendas tendencia de la primavera. Lo mejor es la comodidad que aporta, ya que soluciona la complejidad de las faldas más cortas y, además, sienta mucho mejor porque marca menos la zona del abdomen.

Rocío Osorno escogió una camisa blanca y, para darle un punto de lo más original al look, un corsé beige. Sin lugar a dudas, una apuesta muy arriesgada pero con la que, a juzgar por el resultado, acertó. Como calzado, eligió unas botas de plataforma y como complementos, un gorro y un bolso con cadena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocioosorno)

Nuestra prenda favorita del conjunto es la blazer con estampado de cuadros vichy en blanco y negro, que nos parece ideal para la primavera, y muy especialmente para la Semana Santa. El estampado de cuadros vichy se presenta como una de las grandes tendencia de la temporada y, aunque a priori parezca complicado combinarlo con acierto, lo cierto es que ofrece un mundo de posibilidades.

Para un look arreglado pero no demasiado formal, puedes escoger un pantalón vaquero de corte recto, una camisa blanca y unos mocasines blancos con suela track y detalles decorativos. Si te apetece un look más elegante, puedes animarte con un vestido midi negro y unos botines o unos zapatos de tacón. Ideal para ir a la oficina o salir a cenar.