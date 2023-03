Las capas de Zara que te solucionarán tus looks de invitada

Las capas se han convertido en el accesorio perfecto para lucir en cualquier momento, sobre todo para esos días especiales. Son un accesorio con el que podemos elevar nuestros estilismos al máximo esplendor. Lo mejor de todo es que podemos encontrarlas a precios low cost gracias a Zara.

Uno de los modelos que han causado sensación de la firma fundada por Amancio Ortega es un diseño largo con corte asimétrico realizado en tul en color blanco. Un perfecto fondo de armario que combina con cualquier tonalidad. Además, aporta un toque de lo más romántico al conjunto. Por 29,95 euros puede ser tuya y, en cuanto a las tallas, el tallaje es único.

Pese a que, a priori, pueda parecer que este tipo de prendas son solo para outfits más formales, lo cierto es que nada más lejos de la realidad. En la moda todo vale, ya no hay reglas como sí pudo haberlas en el pasado. La originalidad y la comodidad priman por encima de cualquier tendencia. Es decir, el crear una esencia única, en este caso con las capas, es más que suficiente para poder combinarlas hasta con un pantalón vaquero.

En este caso, debido al patrón, lo ideal es un modelo de líneas rectas. Un perfecto street style que podría, perfectamente, ser sacado de la mítica serie de Sexo en Nueva York.

Siguiendo los modelos que propone la marca low cost gallega, nos encontramos con una capa en color teja, perfecta para afrontar la temporada primaveral. Una explosión de color que hará que nuestros estilismos sean hasta imitados.

Zara ha diseñado un modelo en pico en tejido tul con flecos en la parte inferior por 59,95 euros. No solo en la mencionada tonalidad, sino que también está la opción de adquirirla en negro.

Desde la antigüedad las capas habían servido para proteger de las bajas temperaturas, algo que también se hace en la actualidad. Conforme fue pasando el tiempo, significaron una buena posición social, puesto que la aristocracia del medievo las utilizaba para distinguirse de los ciudadanos de a pie.

Hoy en día las capas son utilizadas por todas las clases sociales, tanto para el día a día como para una boda. No hay límites en la moda. Quien no duda en incorporar esta prenda a sus looks invernales es la mismísima Reina Letizia. De hecho, la consorte tiene un modelo precisamente de Zara en color negro que llegó a estar rebajada. Prenda que se ha convertido en una de sus favoritas con el paso de los años. Máxima de Holanda y Victoria de Suecia, también cuentan con modelos similares en su extenso armario real. Y tú, ¿te atreves a lucirla?